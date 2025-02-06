TÜİK, Türkiye nüfusunu açıkladı... 40 ilin nüfusu azaldı - Son Dakika
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TÜİK, Türkiye nüfusunu açıkladı... 40 ilin nüfusu azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 kişi olarak belirlendi.

06.02.2025 11:56
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TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi olarak tespit edildi. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. Verilere göre yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.

KÖYLERİN NÜFUSU AZALDI

Türkiye'de 2023 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2024 yılında yüzde 93,4 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 67,2'sinin yoğun kent, yüzde 15,5'inin orta yoğun kent ve yüzde 17,2'sinin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı belirlendi.

40 ilin nüfusu azaldı

TÜRKİYE'DE 40 İLİN NÜFUSU AZALDI

Ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü.

NÜFUSU EN FAZLA ARTAN ŞEHİRLER

2024 yılında Türkiye'de nüfusu en hızlı artan şehir Tekirdağ oldu. Tekirdağ'ın nüfus artış oranı binde 17,1 olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi.

Tekirdağ'ı binde 15,5 ile Kahramanmaraş ve binde 14,1 ile Muğla takip etti.

Nüfus düşüşü en hızlı iller ise binde 40,7 ile Gümüşhane, binde 32,1 ile Siirt ve binde 30,8 ile Tunceli oldu. Gümüşhane'nin nüfusu, 148 bin 539'dan 142 bin 617'ye geriledi.

YABANCI NÜFUS AZALDI

Verilere göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 3,4 OLDU

Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.

TÜİK, Türkiye nüfusunu açıkladı... 40 ilin nüfusu azaldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yaşam TÜİK, Türkiye nüfusunu açıkladı... 40 ilin nüfusu azaldı - Son Dakika

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