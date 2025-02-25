Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu - Son Dakika
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Yaşam

Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu

Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu

Pilot Gökçe Kübra Yıldırım, Dünya'nın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi yolcu uçağının kaptan koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.

25.02.2025 21:42
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Türk kadınlarının gökyüzündeki başarılarına bir yenisi daha eklendi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİFT KATLI UÇAĞINDA KAPTAN PİLOT OLDU

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş' de staj yaparak havacılığa adım atan Gökçe Kübra Yıldırım, gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi. Gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayan Yıldırım, daha sonra kariyerine Dubai'de devam etme kararı aldı. Türk kadın pilot 12 yıl önce adım attığı havacılık sektöründe şimdi ise Dubai'nin en büyük havayolu şirketinde Airbus A380 tipi uçakta pilot oldu. Gökçe Kübra Yıldırım dünyanın en büyük çift katlı uçağında kaptan pilot olarak görev yapmaya başladı.

"HER BİR ADIM, HER ZORLUK, HER BAŞARI BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Türk kadın pilot Gökçe Kübra Yıldırım, "Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eğitim, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • AHMET YILMAZ:
    Araplar bunu siher 3 57 Yanıtla
  • Murat Çil:
    maşallah helal olsun bravo işte gerçek bir Türk kadını 41 3 Yanıtla
  • Apple User:
    tüm Türkiye Ahmet Yılmaz'ı sihmek için sıraya girer 14 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Ahmet Yılmaz'ı tüm Türkiye siher 13 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    torpilli olmuşsun bacım benim amcam 20. yıldır sivil pilot yerinde sayıyor 3 9 Yanıtla
  • Apple User:
    Ahmet!.. karın altımda, sana selamı var 8 4 Yanıtla
  • Apple User:
    içicen şarabı sihicen Ahmet Yılmaz'ı 9 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Ahmet. Ulan senin aq 8 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    ISTIKBAL GOKLERDEDIR HELAL OLSUN SANA ! 7 0 Yanıtla
  • Casper:
    Aferin Çok Büyük Başarı 5 0 Yanıtla
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