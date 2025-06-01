İnfial yaratan olayın ardından Vali Gül'den dikkat çeken çıkış: Devlet sosyal medyadan yönetilmez - Son Dakika
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Yaşam

İnfial yaratan olayın ardından Vali Gül'den dikkat çeken çıkış: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

İnfial yaratan olayın ardından Vali Gül\'den dikkat çeken çıkış: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
01.06.2025 23:54
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İstanbul Valisi Davut Gül, Marmaray'da bir babanın iki çocuğunun yanında darp edilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Davut Gül açıklamasında "Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur. Devlet sosyal medyadan yönetilmez" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Marmaray'da bir babanın çocuklarının yanında darp edilmesine ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur. Devlet sosyal medyadan yönetilmez" dedi.

Marmarayda bir babanın çocuklarını yanında darp edilmesi ülke gündemine otururken; yaşananlara ilişkin tartışmalar da devam ediyor.

VALİ GÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaşananların ardından dikkat çeken uyarıları da bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, "İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler'e üye 130'dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür. Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhâl harekete geçerek gerekeni yapmasıdır" dedi.

"HER SUÇU SOSYAL MEDYADA TEŞVİK ETMEK KAMU DÜZENİNİ ZEDELER"

İstanbul Valisi açıklamasının devamında ise "Sosyal medyaya yansısın ya da yansımamış olsun; hemşehrilerimizin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev başındadır.

Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır.

"DEVLET SOSYAL MEDYADAN YÖNETİLMEZ"

Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır. Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Ülke gündemine oturan olayın ardından İstanbul Valisi Gül'den uyarı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen D.E. (46), kapı önünde bekleyen kadına tepki göstermiş, tartışma diğer yolcuların da dahil olmasıyla büyümüştü.

Tartışma kavgaya dönüşürken; çıkan arbedede D.E'nin burnu kırılmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis, D.E.'yi darbeden E.D. (50) ile olaya sonradan dahil olan İ.A. (22) yakalayarak gözaltına almış, şüpheli E.D. tutuklanmıştı.

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Son Dakika Yaşam İnfial yaratan olayın ardından Vali Gül'den dikkat çeken çıkış: Devlet sosyal medyadan yönetilmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • KEMAL OĞUZ:
    hikaye anlatılacağına icraat yapılsa ve bu tarz olayların önüne geçmek adına caydırıcı cezalar verilse daha iyi olmaz mı? ne anladık yani şimdi? Bla bla bla... Boş laf 116 20 Yanıtla
  • ebrar465858:
    valla öyle olmuyor sayın vali önce devlet salıyor sonra millet sosyal medyadan baskı yapınca tekrar içeri alıyorlar. Bunun gibi kaç tane olaya vatandaş bizzat şahit olmuştur 92 5 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    başka napalim sayın vali 72 19 Yanıtla
  • Tahsin Erdogdu:
    sen valimisin akp uşağımı halk ne yapsın siz neyle besleniyorsunuz söyleyin halk da ondan yesin uzaylımısınız siz ya nerde yaşıyorsunuz 41 30 Yanıtla
  • Engin Turgut:
    Hadi ordan adalet konusunda sınıfta kaldıniz. Sosyal medyaya dusmese gözaltı bile yapmazdıniz kimi kandırıyorsunuz 54 12 Yanıtla
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