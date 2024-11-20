Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı - Son Dakika
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Yaşam

Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı

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Umut Akyürek, geçen haftalarda kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu paylaşmış ve yardım istemişti. Şarkıcı, tedavi altına alınan ve durumu iyiye giden kızının son görüntüsünü paylaştı.

20.11.2024 11:09
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Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikah masasına oturmuş, 2005'te de kızı Melek Bal'ı dünyaya getirmişti. Geçen ay Instagram hesabından bir video yayınlayan Umut Akyürek kendisini odaya kilitlediğini ve kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu söylemişti.

"ARTIK BİR YOL BULAMIYORUM"

Şarkıcı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizinle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum. Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş...

"ŞİKAYET VAR AMA HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR"

Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyor dil döküyor, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan... Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişlerdi defalarca. Suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar ortalıkta özgürce geziyor. Benim çocuğum da bu durumda.

"BENİ DEFALARCA DARP ETTİ"

Ben sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Korkuyoruz başına bir şey gelecek... Ya ölecek, ya öldürecek, ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu. Beni defalarca darp etti. Çünkü bilincini kaybediyor. Bu madde denilen şey öyle bir şey ki..."

KIZI TEDAVİ ALTINDA

Umut Akyürek, geçen haftalarda kızının uyuşturucu bağımlısı olan kızının tedavi altına alındığını belirterek "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" demişti.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Zor günleri geride bırakmaya çalışan ve süreci yakından takip eden Akyürek, eşini de yanına alarak kızının tedavi gördüğü merkeze gitti. Akyürek'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda kızı Melek Bal Ertuğrul'un iyi olduğu görüldü.

Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı

Umut Akyürek, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman:
    Allah yardım etsin 29 0 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    DÜNYADA EN AĞIR ŞEY EVLADINLA SINANMAK ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN BÜTÜN BU YOLA DUSENLERIN ALAH YARDIMCISI OLSUN İNŞALLAH DOĞRU YOLU BULUR KENDINE SAYGISI OLAN ZATEN BUNU SAĞLIĞI ICIN ICMEZ 14 0 Yanıtla
  • Mustafa Açıkgöz:
    Bu illet nasıl oluyorda bu gençlerin eline geçiyor aklım almıyor 13 1 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    Doldurursan ülkeye afganları memlekette uyuşturucu yaşı 13-14e'de düşer 15 yaşındaki çocuklar metanfetamin de içer. Devlet de içene ceza yazar bunları memlekete sokana hiç laf yok. 7 4 Yanıtla
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