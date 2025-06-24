Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi - Son Dakika
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Yaşam

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
24.06.2025 15:32
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YouTube ve Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi olan hayvan kurtarma aktivisti Mikayla Raines, 29 yaşında intihar etti. Hayatını tilkiler ve diğer yabani hayvanları kurtarmaya adadığı 'Save A Fox' adlı hayvan kurtarma organizasyonunun kurucusuydu.

YouTube'un tilki kurtarma yıldızı Mikayla Raines, 29 yaşında intihar etti. Eşi Ethan, sosyal medyada yayınladığı duygusal bir videoyla hem eşinin vefatını duyurdu hem de Mikayla'ya yönelik yapılan çevrimiçi zorbalık kampanyasını sert şekilde eleştirdi.

Mikayla, Instagram'da 500 binden fazla takipçiye sahipti ve hayatını tilkiler ve diğer yabani hayvanları kurtarmaya adadığı Save A Fox adlı hayvan kurtarma organizasyonunun kurucusuydu. Organizasyonun YouTube kanalının ise 2,4 milyondan fazla abonesi vardı.

Minnesota merkezli bu kar amacı gütmeyen kuruluşu 15 yaşında hayvanlarla çalışmaya başlayan Mikayla, 20 yaşındayken kurmuştu. Ethan, Mikayla'nın uzun süredir çevrimiçi taciz ve zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Bu saldırıların sadece tanımadığı kişilerden değil, yakın çevresinden ve hayvan kurtarma camiasından da geldiğini belirtti.

Ethan, Mikayla'nın depresyon, otizm ve sınırda kişilik bozukluğu gibi ağır psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini ve yıllarca terapi gördüğünü aktardı. Eşi, "Mikayla hayatını hayvanlara adadı. Ünlü olmak ya da para kazanmak için değil, tamamen özveriyle çalıştı" dedi.

Mikayla'nın ani ölümü, ailesi ve sevenleri için büyük bir kayıp oldu. Hayvan kurtarma topluluğundan pek çok kişi üzüntüsünü dile getirdi ve Mikayla'nın hatırasını yaşatacaklarını söyledi.

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
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