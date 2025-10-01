Uygulama resmen başlıyor! Bursa'da radar noktaları önceden paylaşılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Uygulama resmen başlıyor! Bursa'da radar noktaları önceden paylaşılacak

Uygulama resmen başlıyor! Bursa\'da radar noktaları önceden paylaşılacak
01.10.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan radar denetimleri için yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamaya göre artık sabit ve seyir halindeki radar noktaları ile saatleri duyurulacak.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde elektronik, sabit ve seyir halinde yapılacak radar denetim noktalarını sürücülerle paylaşacağını açıkladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan radar denetimleri için önemli bir adım attı.

RADAR NOKTALARI ÖNCEDEN PAYLAŞILACAK

Yeni uygulama ile radar uygulama noktaları ve denetim saatleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Edinilen bilgilere göre, uygulamanın temel amacı hız ihlallerini önlemek. Yetkililer, bu sayede kamuoyunda sıkça dile getirilen "radar tuzağı" algısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

SÜRÜCÜLER SOSYAL MEDYADA BİLGİLENDİRİLECEK

Emniyet'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak bilgilendirmelerde, sürücülere radar noktaları önceden duyurulacak. Böylece sürücülerin hız sınırına uyması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika Yaşam Uygulama resmen başlıyor! Bursa'da radar noktaları önceden paylaşılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolculara küsen otobüs şoföründen olay hareket Ne kadar dil döküldüyse de nafile Yolculara küsen otobüs şoföründen olay hareket! Ne kadar dil döküldüyse de nafile
Evdeki tartışma kanlı bitti Genç kadın korkunç halde bulundu Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
Trump’ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor Trump'ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor
PFDK’den Caner Erkin’e dev ceza PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz
Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler

18:12
MSB: Gazze’ye giden Sumud Filosu’ndan 3’ü Türk 11 kişi tahliye edildi
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz
17:45
İstanbullular dikkat Saat verildi, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
17:18
AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor
AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meclis’te sürpriz görüşme İşte o tarihi fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
15:21
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, tahliye edildi
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2025 18:48:15. #7.12#
SON DAKİKA: Uygulama resmen başlıyor! Bursa'da radar noktaları önceden paylaşılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.