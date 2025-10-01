Uygulama resmen başlıyor! Bursa\'da radar noktaları önceden paylaşılacak

Bursa Emniyet Müdürlüğü, il genelinde elektronik, sabit ve seyir halinde yapılacak radar denetim noktalarını sürücülerle paylaşacağını açıkladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan radar denetimleri için önemli bir adım attı.

RADAR NOKTALARI ÖNCEDEN PAYLAŞILACAK

Yeni uygulama ile radar uygulama noktaları ve denetim saatleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Edinilen bilgilere göre, uygulamanın temel amacı hız ihlallerini önlemek. Yetkililer, bu sayede kamuoyunda sıkça dile getirilen "radar tuzağı" algısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

SÜRÜCÜLER SOSYAL MEDYADA BİLGİLENDİRİLECEK

Emniyet'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak bilgilendirmelerde, sürücülere radar noktaları önceden duyurulacak. Böylece sürücülerin hız sınırına uyması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.