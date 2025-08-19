Uzman Psikolog Metin Aydın: Çok aşık olduğumuz dönemlerde evlenmemeliyiz - Son Dakika
Uzman Psikolog Metin Aydın: Çok aşık olduğumuz dönemlerde evlenmemeliyiz

Uzman Psikolog Metin Aydın: Çok aşık olduğumuz dönemlerde evlenmemeliyiz
19.08.2025 10:34
Uzman Psikolog Metin Aydın, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Takıntı, aşk ve ilişkiler üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulunan Aydın, "Çok aşık olduğumuz dönemlerde evlenmemeliyiz, aşk irrasyonel bir şeydir" sözleriyle izleyenlere önemli uyarılarda bulundu.

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Uzman Psikolog Metin Aydın, takıntılar, aşkın doğası ve ilişkilerin sürdürülebilirliği üzerine değerlendirmeler yaptı. Aydın'ın özellikle "aşk irrasyonel bir şeydir" vurgusu dikkat çekti.

"DIŞ DÜNYADA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİ İÇ DÜNYAYA TRANSFER ETTİĞİMİZDE PROBLEM BAŞLIYOR"

Metin Aydın, obsesif düşüncelerin kökenine değinerek, "Bir şeyi düşünmemeye çalışmak onu daha çok düşünmeye davet çıkarıyor. İstemediğimiz düşünceleri kabul etmek bizi özgürleştirir" dedi. Takıntının aslında bir yansıma olduğunu belirten Aydın, beyin rahatsız edici şeylere otomatik olarak "kötü" gözüyle baktığını ifade etti.

"ÇOK AŞIK OLDUĞUMUZ DÖNEMLERDE EVLENMEMELİYİZ"

İlişkilerde aşkın rolüne değinen Aydın, "Çok aşık olduğumuz dönemlerde evlenmemeliyiz, aşk irrasyonel bir şeydir. Bilimsel araştırmalar aşkın 6 ay ile 2 yıl arası süreceğini söylüyor" açıklamasında bulundu. Aydın, kişinin aşık olduğunda mantığını devre dışı bıraktığını da vurguladı.

"İYİ İLİŞKİLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ DOST OLABİLMEKTİR"

Sağlıklı ilişkilerin temelinde dostluğun olduğunu belirten Aydın, "Sürekli aşağılama, yargılama, savunma ve yok sayma varsa ilişki yürümez" dedi. Evliliklerde uzun vadeli uyumun dostluk, saygı ve sağlıklı iletişim üzerine inşa edilmesi gerektiğini aktardı.

