Vedat Milor\'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça

Yaşam

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir lahmacuncuya gitti ve burada takipçileri için program çekimi yapmak istedi. Milor yemek yediği sırada rızası olmadan fotoğrafını çeken restoran sahibine sinirlendi ve tepki gösterdi.

"BEN OYNAYAN MAYMUN DEĞİLİM BURADA"

Yemeklerin güzel olduğunu söyleyen Milor, kendini kullanılmış gibi hissettiğini vurguladı ve "Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" dedi.

"BELKİ BU YÜZDEN TÜRKİYE İLE TAMAMEN ALAKAMI KESECEĞİM"

Bu tip davranışların kendisini mutsuz ettiğini de belirten Milor, "Zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle" ifadelerini kullandı.

ÖNCE FIRÇALADI, SONRA TAVSİYE ETTİ

Restoran sahibini fırçalayan Milor, yemekleri çok beğendiğini vurguladı ve takipçilerine bu restorana gitmeyi tavsiye etti.