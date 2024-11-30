Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça - Son Dakika
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Yaşam

Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça

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Program çekimi için bir lahmacuncuya giden yemek eleştirmeni Vedat Milor, yemek yerken izinsiz fotoğrafının çekilmesine sinirlendi ve restoran sahibini adeta fırçaladı. Restoran sahibine sitemini dile getiren Milor, ''Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada'' ifadelerini kullandı.

30.11.2024 07:36
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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir lahmacuncuya gitti ve burada takipçileri için program çekimi yapmak istedi. Milor yemek yediği sırada rızası olmadan fotoğrafını çeken restoran sahibine sinirlendi ve tepki gösterdi.

"BEN OYNAYAN MAYMUN DEĞİLİM BURADA"

Yemeklerin güzel olduğunu söyleyen Milor, kendini kullanılmış gibi hissettiğini vurguladı ve "Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" dedi.

"BELKİ BU YÜZDEN TÜRKİYE İLE TAMAMEN ALAKAMI KESECEĞİM"

Bu tip davranışların kendisini mutsuz ettiğini de belirten Milor, "Zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle" ifadelerini kullandı.

ÖNCE FIRÇALADI, SONRA TAVSİYE ETTİ

Restoran sahibini fırçalayan Milor, yemekleri çok beğendiğini vurguladı ve takipçilerine bu restorana gitmeyi tavsiye etti.

Vedat Milor\'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça

Yemek Tarifi, Vedat Milor, Gastronomi, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Seçmece null:
    Beyim bu ne kibir ! Etten kemikten değil misin ? 44 8 Yanıtla
  • oktay sayar:
    foto ,parası ödense ,böyle demezdi :) Adam ,burda ünlü oldu ,bizi beğenmiyor :) 41 6 Yanıtla
  • Kerem Erdem:
    Ya sen kimsin 35 6 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    kendini bi nimetten sayıyor yav şak 27 6 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Söyle adamları ülkede popüler yaptılar yazıklar olsun 16 2 Yanıtla
  • soner:
    Kibir böyle birşey herhalde 12 1 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Cigeri 5 para etmez insanlari meshur ederseniz boyle olur 11 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    KİBİRLİ UKALA. 9 0 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Seni meşhur yapan bu ülke : Seni tutan yoOokKk ! Beğenmiyorsan ??? Attaa gidebilirsinnn !!! Gittiğin ülkede seniii kimm tanır & ilgii gösterirr ??? 7 0 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    Yemek eleştirmeniymiş...Sende lahmacuncunun sânatı kadar ustalığın yok.Hata seni çeken o kardeşimde kiii onun sayesinde belki burada piyasa yapacaksın. 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça - Son Dakika
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