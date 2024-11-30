Yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir lahmacuncuya gitti ve burada takipçileri için program çekimi yapmak istedi. Milor yemek yediği sırada rızası olmadan fotoğrafını çeken restoran sahibine sinirlendi ve tepki gösterdi.
Yemeklerin güzel olduğunu söyleyen Milor, kendini kullanılmış gibi hissettiğini vurguladı ve "Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" dedi.
Bu tip davranışların kendisini mutsuz ettiğini de belirten Milor, "Zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle" ifadelerini kullandı.
ÖNCE FIRÇALADI, SONRA TAVSİYE ETTİ
Restoran sahibini fırçalayan Milor, yemekleri çok beğendiğini vurguladı ve takipçilerine bu restorana gitmeyi tavsiye etti.
Son Dakika › Yaşam › Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça - Son Dakika
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