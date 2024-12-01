Vedat Milor\'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti

Yaşam

Gastronomi yazarı Vedat Milor, " İstanbul'un en iyi lahmacunu" olarak nitelendirdiği Kilisli Ömer Usta'yı ziyaret etti. Ziyareti esnasında izni alınmadan görüntülerinin çekilmesine tepki gösteren Milor, lokanta sahibini sert bir şekilde uyardı.

"İZİNSİZ FOTOĞRAFIMI ÇEKMEK BENİM ÖZELİME KARIŞMAK OLUYOR"

Lokantada izinsiz görüntülerinin çekilmesine sert tepki gösteren ama yemeklerin hakkını veren Milor, YouTube kanalında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten yemek müthiş, ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle."

Milor'un sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar Milor'a destek verirken bazıları eleştirdi.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Gastronomi yazarının tepkisini sert bulan vatandaşlar esnafa destek vermek amacıyla lokantaya akın etti. Lokantanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar lahmacun yemek için dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Lokanta, siparişlere yetişmekte güçlük çekerken çok sayıda ürün tükendi. Vatandaşlar lokantanın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.