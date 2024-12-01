Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti - Son Dakika
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Yaşam

Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti

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Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un gittiği bir lokantada fotoğraflarının izinsiz çekilmesine gösterdiği sert tepki gündem oldu. Milor'un tepkisi yeni bir tartışma başlatırken vatandaşlar söz konusu lokantaya akın etti. Lahmacun yemek isteyen vatandaşlar dakikalarca sıra bekledi.

01.12.2024 11:16
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Gastronomi yazarı Vedat Milor, " İstanbul'un en iyi lahmacunu" olarak nitelendirdiği Kilisli Ömer Usta'yı ziyaret etti. Ziyareti esnasında izni alınmadan görüntülerinin çekilmesine tepki gösteren Milor, lokanta sahibini sert bir şekilde uyardı.

"İZİNSİZ FOTOĞRAFIMI ÇEKMEK BENİM ÖZELİME KARIŞMAK OLUYOR"

Lokantada izinsiz görüntülerinin çekilmesine sert tepki gösteren ama yemeklerin hakkını veren Milor, YouTube kanalında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten yemek müthiş, ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle."

Milor'un sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar Milor'a destek verirken bazıları eleştirdi.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Gastronomi yazarının tepkisini sert bulan vatandaşlar esnafa destek vermek amacıyla lokantaya akın etti. Lokantanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar lahmacun yemek için dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Lokanta, siparişlere yetişmekte güçlük çekerken çok sayıda ürün tükendi. Vatandaşlar lokantanın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Vedat Milor\'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti

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Son Dakika Yaşam Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • COŞKUN BARIŞ:
    Sen kimsin be hata senin fotoğrafını çekende seni adam yerine koymuş 59 8 Yanıtla
  • ebru aktan:
    cirkin otesi bir tavir ! medeniyet karsindaki insani ezecek cumle ve kelimeler degildir.son derece medeniyetsiz buldum vedet beyi ne var fotografi cekilmisse bu kibir nedir mesela ? 48 7 Yanıtla
  • Behzat null:
    AYIP YAHU!!! Vedat MİLOR kendini ne zannediyor. 27 8 Yanıtla
  • Hikmet .:
    Reklamın iyisi kötüsü olmaz 21 1 Yanıtla
  • Beykozlu:
    her şeyi yiyen adam nasıl oluyorda gastromi uzmanı yada yazarı oluyor ne varsa esnaf lokantasında var bunlar şef falan değil boş beleşçi 19 2 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Adam haklı ama bizim millet cahildir her şeyin Tersini yapar zaten o yüzden bu günlere kaldık ya 6 3 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Bı kim ust perdeden kouşuyor kraliyet ailesimi 4 3 Yanıtla
  • 36Boys Kreuzberg:
    güle güle devşirme beyaz Türk. ülke senin için yas tutacak değil. hem reklamını yapıp hem aşağılamak kurnazca bir hareket. 4 1 Yanıtla
  • tolga altun:
    millet tetikte bekliyo sıradan birisi övsede para harcamaya gitsek diye sazan kafasiyla bi cacik olmaz bizden 1 1 Yanıtla
  • Abdullah Şafi:
    Bu ne reklam çılgınlığıdır anlamadım gerçekten insanların akılları gözlerine ve kulaklarına inmiş 1 0 Yanıtla
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