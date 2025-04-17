Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor - Son Dakika
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Yaşam

Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor

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Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Volkan Konak, aramızdan ayrılmasının ardından hatıralarıyla yaşamaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, sanatçının bir zamanlar dile getirdiği arzuyu hayata geçirerek Lara'da açılacak yeni karavan parkına onun isminin verileceği açıklandı.

17.04.2025 08:36  Güncelleme: 08:54
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Antalya'nın Lara bölgesinde kurulan yeni karavan parkına, sanatçı Volkan Konak'ın adı verildi. Karavan yaşamına olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Konak, 2019 yılında Antalya'da verdiği konser sırasında şehre bir karavan parkı kazandırılması gerektiğini vurgulamıştı. Karadeniz müziğinin ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Tüm ülkenin büyük bir üzüntüyle öğrendiği bu vefat haberinden sonra sevenleri Volkan Konak'ı hatıralarıyla yaşatıyor.Volkan Konak'ın 29 Ekim 2019 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği bir konser sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Antalya'ya bir karavan park yapılmasını istemişti.

VOLKAN KONAK'IN İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkan Muhittin Böcek de merhum sanatçının adını yaşatmak için önemli bir karara imza attı. Türk turizmin başkenti Antalya'ya çok kapsamlı bir karavan park kazandıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci karavan parkında ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ismini yaşatma kararı aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliği ile yakın zamanda Antalya Lara'da açılacak 'Lara Karavan Parka' Volkan Konak isminin verilmesini oy birliği ile kabul edildi.

Volkan Konak\'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
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Son Dakika Yaşam Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ahmet3353:
    şimdi gözü arkada kalmaz çok isbetli karar malamıne 2 5 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Muftuyu cok fena yaptılar ama gurur varmı istifa etsin millet maasini odemek istemiyor vergisiyle 1 0 Yanıtla
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