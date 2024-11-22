Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor

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Geçtiğimiz sezon cuma akşamlarına damga vuran ve reyting listelerini alt üst eden Yalı Çapkını dizisi, iddialı başladığı yeni sezonda seyircisini pek tatmin etmedi.

AYRILIK SÜRECİ REYTİNGLERİ DÜŞÜRDÜ

Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakteri ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin yaşadığı ayrılık süreci reytingleri düşürdü. Bu duruma kayıtsız kalamayan Gülseren Budayıcıoğlu senaryoyu ifşa etmiş ve 'Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız" demişti.

FİNAL ÇANLARI ÇALIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda dahil olan isimlerin bir bir veda ettiği dizinin reytingleri artmazsa yılbaşı sonrası biteceği konuşuluyor.