Yavru Carettalar Denize Kavuştu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde koruma altındaki 167 kaplumbağa yuvasından çıkan yavru carettalar, denizle buluşmaya başladı. Gönüllüler ve tatilciler de bu anlara tanıklık etti.

Gazipaşa'daki Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde bu yıl 167 deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. Koruma altına alınan yuvalardan çıkan yavruların denizle buluştuğu süreç başladı. Yavru deniz kaplumbağalarının Akdeniz'e ulaşmak için verdiği mücadeleye gönüllüler de yardımcı olmaya çalıştı. İlçede yaşayan ve tatil için gelenler ise minik yüzgeçlerin denizle buluşma anına tanıklık etti.

İlçedeki yetkili birimlerle koordineli çalışan gönüllü çevreci Şaban Demir, "Bu yuvadan dün 45 yavru çıktı. Bugün de 9 canlıyı denize ulaştırıyoruz. Toplamda bu yuvadan 90 yumurta tespit ettik. Bunlardan 9 ölü var. 5 bozuk yumurta var. Bunların çetelesini tutuyoruz. Yavruları elimizden geldiği kadar canlı bir şekilde denize ulaştırmaya çalışıyoruz. Sahillerimizde caretta carettaları görmek en güzel mutluluk. Carettaların olduğu yerde turizm daha güzel olacak. Yapılaşma ona göre olacak diye düşünüyorum. Herkes yavruların denize ulaşmasından büyük mutluluk duyuyor. Bizim için de en büyük mutluluk bu. Bu kaplumbağaların yüzde 1 veya 2'si canlı kalıyor, onlar da yetişkin oldukları zaman 20- 25 sene sonra aynı yere, yumurtadan çıktıkları yere gelip yumurtlama yapıyor. Bu da çok büyük bir özellik" dedi.

Öğretmen eşi Hatice Özkan ve çocuğuyla sahile gelerek caretta caretta yuvalarından çıkan yavruların denizle buluşma anına tanıklık eden öğretmen Selçuk Özkan, "Dün akşam karar verdik buraya gelmeye. Uzun süredir aklımızdaydı, bizim için bir tecrübe oldu. Caretta caretta yavrularının denize ulaşmasına şahitlik ettik. Oğlum da çok heyecanlıydı. Bizim için güzel bir deneyimdi. Herkese tavsiye ederiz" diye konuştu. Hatice Özkan da "İlk defa caretta caretta yuvalarından çıkan yavruların denizle buluşmasını izledik. Deneyimledik. Çok güzel bir duyguydu" dedi.

Annesiyle Gazipaşa'ya tatile gelen 13 yaşındaki Daniil Chelnakov ise caretta caretta yavrularının denizle buluşma anını izlemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.