Ankara Mimarlar Odası Şubesi 48. Olağan Genel Kurulu\'na hazırlanıyor

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Ankara Mimarlar Odası Şubesi, 25 Şubat 2024'te Mimar Kemal Ortaokulu'nda gerçekleşecek olan 48. Olağan Genel Kurulu'na hazırlanıyor.Ankara Mimarlar Odası'nın 48. Olağan Genel Kurulu için seçim heyecanı yaşanırken, Yenilikçi Mimarlar Grubunun desteklediği Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkan adayı Derya Başyılmaz, ve yönetim kurulu üyesi adayı Prof. Dr. Figen Beyhan, seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Medya Ankara'nın haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkan adayı Derya Başyılmaz, gruplarının ortaya çıkış nedenini ve amaçlarını açıkladı.

GRUBUN OLUŞMA NEDENİ

Başyılmaz, meslek hayatına başladığı yıllarda meslektaşlarının karşılaştığı sorunları fark ettiğini ve bu sorunların zamanla büyüyerek meslek birlikteliğini ve oda aidiyetini zedelediğini ifade etti. Bu sorunların sürekli konuşulmasına rağmen çözüm üretilmemesinden rahatsızlık duyduklarını belirten Başyılmaz, Yenilikçi Mimarlar Grubu'nu kurarak turuncu listeden 48. Dönem seçimlerine katılmaya karar verdiklerini belirtti.

"ODA KURULUŞ AMACINDAN UZAKLAŞTI"

Odanın kuruluş amacından uzaklaştığını düşündükleri belirten Başyılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Mesleki birlikteliğimizin bozulduğunu düşünüyoruz. Oda aidiyetimizin bozulduğunu düşünüyoruz. Odanın sorunlara rağmen herhangi bir çözüm üretemiyor olması ve bununla birlikte sürekli artık kamuoyunda nezdinde ve mimarlar nezdinde de daha çok böyle bir siyasi söylemlerle gündeme gelmesi, beni ve meslektaşlarımı artık rahatsız etmeye başlamıştı. Odanın önceliği, mimarların mesleki menfaatlerini korumalıdır, çıkarlarını korumalıdır. Ancak oda şu an, bu kuruluş amaçlarından uzaklaşmış ve bu durumda bizi rahatsız ediyor. Dolayısı ile biz yenilikçi mimarlar olarak turuncu listeden adaylığımızı açıkladık" ifadelerini kullandı.

"GRUBUMUZ APOLİTİK BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

Başyılmaz, gruplarının apolitik bir duruş sergilediğini vurgulayarak odaların siyaset üstü olması gerektiğini belirtti. Gruplarının amacının sadece mimarlık için hizmet etmek olduğunu ve bu doğrultuda çalışacaklarını söyledi. Mimarlar olarak mesleki birlikteliği sağlamak ve meslektaşlarına destek olmak için yola çıktıklarını ifade eden Başyılmaz, yönetim ekibi oluştururken dikkat ettikleri önemli bir noktanın ise, farklı sektörlerden gelen temsilcileri ekibine dahil etmek olduğunu açıkladı. Yapı denetiminden özel sektöre, kamudan akademik alana kadar farklı kollardan gelen mimarların sorunlarını iyi anlamak ve çözüm üretebilmek adına bu çeşitliliğin önemli olduğunu belirtti.

MİMARLAR İÇİN 'SANDIĞA GİDİN' ÇAĞRISI

Ankara Mimarlar Odası'na bağlı 14 ilde temsilcilikler bulunduğunu hatırlatan Başyılmaz, bu temsilciliklerdeki mimarların yaşadığı sorunlara odaklanmak istediklerini ifade etti. Dijital sistem geçişinin hızlandırılması ve temsilciliklerdeki meslektaşların sorunlarının çözümü için çalışacaklarını dile getirdi. Son olarak, Başyılmaz, oy kullanacak mimarlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu ve gruplarının meslektaşlarından destek beklediğini ifade etti.

ADAYLIK HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU

Turuncu Listenin Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Figen Beyhan, Medya Ankara'ya verdiği özel röportajda adaylıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyhan; genç, dinamik ve sadece mimarlık mesleklerine sahip çıkmak adına yola çıktıklarını ifade eden bir grubun kendisi ile iletişime geçtiğini ve kendisinden destek istediklerini belirtmeleri üzerine, bu oluşumda olmaya karar verdiğini açıkladı.

"KİMSENİN SİYASİ FİKİRİYLE İLGİLENMİYORUZ"

Beyhan, apolitik bir duruş sergilediklerini ifade ederek, siyasi parti veya güç odaklarına bağlı olmayacaklarını ve sadece mimarlık mesleği için çaba harcayacaklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

" Ben 55 yaşında ve uzun yıllardır eğitim sektöründe görev alan ve mimari platformlarda da gerçekten sorumluluk sahibi olmuş bir Mimar olarak, bugüne kadar hiçbir şekilde herhangi bir siyasi partinin arka bahçesinde yer almamış biriyim. Elbette ki, herkesin kendi dünya görüşü ve duruşu vardır. Bu anlamda kendini ifade edecektir. Ama bu turuncu Listenin oluşumunda birinci söylemim ve birinci hedefimiz asla ve asla herhangi bir siyasetin ya da güç odağının arka bahçesi olmamak adına biz adayız.

Burada her sesten insan bulabilirsiniz. Siyasi görüşleri ya da duruşları kendi özel hayatlarında herkesin kendisini ilgilendirecek. Ama, meslek pratiğine dair çözüm aradığımız süreçler içerisinde, herhangi bir özel kişiye münhasır bir siyasi fikrin ortada olmamasına özellikle dikkat edeceğiz.

Mimar kimliğimizle sadece mimarların sorunlarına el atıp, onların işlerini kolaylaştıracak bilgiye erişimlerini ve yanlarında desteklerini bulabilecek bir oda olabilmek adına yola çıkıyoruz. O anlamda apolitik bir duruşumuz var asla hiç kimsenin siyasi fikriyle ilgilenmiyoruz " ifadelerini kullandı.

14 İLDEKİ MİMARLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

"Her anlamda mimarların yanında destek olmak ve mimarlığa engel olabilecek herhangi bir sorunu da çözmek üzere adayız" diyen Beyhan, Ankara şubesinin 14 ilde temsilcilikleri olduğunu da hatırlatarak, bu bölgelerdeki mimarların da desteklenmesi ve sorunlarının çözümü için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.