Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı - Son Dakika
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Yaşam

Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı

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Denizli'de en çok çöp şiş yeme yarışmasına katılan bir kişi, 360 adet çöp şiş yiyerek yaklaşık 300 bin TL'lik ödül kazandı.

08.02.2025 13:51  Güncelleme: 14:05
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İstanbul'dan yola çıkarak Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren işletmeye giden Yusuf Kaplan isimli vatandaş, kendisine verilen sürede 360 adet çöp şiş,1 lavaş, 1 ayran,1 soda,1.5 litre su ve 5 tatlı yiyerek 180 bin TL para ödülü ile 100 bin TL değerindeki son model İphone cep telefonunun sahibi oldu.

"SÜRE OLSA 700 BİN TL'Yİ KAZANABİLİRDİM"

Yemeği ve yemek yarışmalarına katılmayı sevdiğini ifade eden Kaplan, "Biraz daha süre olsa 400 tane çöp şişi tamamlayıp en büyük ödül olan 700 bin TL'yi kazanabilirdim" dedi.

Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı

Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Özgür Çelik:
    o nasıl bir mide kardesim. 18 1 Yanıtla
  • Erdoğan Civelek:
    ooo iyiymiş hem ye hem para al 14 0 Yanıtla
  • Erkan Erturk:
    Selası okunmasa bari 13 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    ölmedi inşallah 10 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Helal olsun 9 1 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    birde ekmek ile yiyor yavs çöp tenekesi gibi mide var 9 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    memlekete kıtlık getirecek 7 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    nasil bisey bu arkaya bisey mi taktin yedigini cikardin 6 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    çöp bidonumusun maşallah 3 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    kaç kilo ete tekabül ediyor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı - Son Dakika
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