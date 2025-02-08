Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı

Yaşam

Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

İstanbul'dan yola çıkarak Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren işletmeye giden Yusuf Kaplan isimli vatandaş, kendisine verilen sürede 360 adet çöp şiş,1 lavaş, 1 ayran,1 soda,1.5 litre su ve 5 tatlı yiyerek 180 bin TL para ödülü ile 100 bin TL değerindeki son model İphone cep telefonunun sahibi oldu.

"SÜRE OLSA 700 BİN TL'Yİ KAZANABİLİRDİM"

Yemeği ve yemek yarışmalarına katılmayı sevdiğini ifade eden Kaplan, "Biraz daha süre olsa 400 tane çöp şişi tamamlayıp en büyük ödül olan 700 bin TL'yi kazanabilirdim" dedi.