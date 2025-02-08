İstanbul'dan yola çıkarak Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren işletmeye giden Yusuf Kaplan isimli vatandaş, kendisine verilen sürede 360 adet çöp şiş,1 lavaş, 1 ayran,1 soda,1.5 litre su ve 5 tatlı yiyerek 180 bin TL para ödülü ile 100 bin TL değerindeki son model İphone cep telefonunun sahibi oldu.
Yemeği ve yemek yarışmalarına katılmayı sevdiğini ifade eden Kaplan, "Biraz daha süre olsa 400 tane çöp şişi tamamlayıp en büyük ödül olan 700 bin TL'yi kazanabilirdim" dedi.
Son Dakika › Yaşam › Yer: Denizli! Katıldığı yarışmada inanılmazı başarıp 300 bin TL ödül kazandı - Son Dakika
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