Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi - Son Dakika
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Yaşam

Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi

Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi

Yıldız Tilbe, ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Tilbe Gazze'de üç farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere destek oldu.

15.03.2025 15:38  Güncelleme: 15:47
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Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, ramazan ayının ruhuna uygun anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Sanatçı, Gazze'de üç farklı noktada iftar yemeği vererek savaşın gölgesinde oruç tutan 4 bin Gazzeliye destek oldu.

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İftar sofralarına katılan binlerce kişi, bu özel dayanışma için Tilbe'ye teşekkür ederken, sanatçının yardımları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar paylaşılırken, Yıldız Tilbe'nin bu duyarlı hareketi takipçilerinden takdir topladı.

Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi

DESTEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Sanatçı, daha önce de sosyal medya paylaşımlarında Filistin halkına destek verdiğini sık sık dile getirmişti. Bu anlamlı iftar organizasyonu, onun sadece sözleriyle değil, eylemleriyle de Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Tilbe'nin bu iyilik hareketi, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni toplarken, birçok kişi ünlü sanatçının duyarlılığını öven yorumlar yaptı.

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Son Dakika Yaşam Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cenk:
    Demek ki Din iman ile vicdan kimde olduğu belli değilmiş.. Allah razı olsun. 172 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yıldız tilbeyi ezelden severim kariyeri çizgisini bozmayan nadir insanlardan nerdne geldiğini iyi biliyor aslan Ablam :( 95 2 Yanıtla
  • Tony Montana:
    CUMHURBAŞKANI YILDIZ TİLBE OLSUN . . 72 8 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    diger sanatçilarada örnek olsun milyonlar kazaniyorlar en muhtaç olanlara yardim etsinler gizli degilde açiktan en azindan utanip digerleride elini cebe atarlar 76 0 Yanıtla
  • Yaşar Kaya:
    Allah niyetini kabul eylesin 74 0 Yanıtla
  • 220198:
    ulan su manzaraya bak,Allah oruclarinizi kabul etsin canlarindan vazgeciyorlar ama imanlarindan zerre taviz yok,bizim burdaki bazilarida ali erbas audi ye biniyor diye dinlerinden soguyormus :) cok sicaklardi ya yersen 48 3 Yanıtla
  • Seyfullah Adıgüzel:
    allah hayrını kabul eylesin yıldız abla bütün insanlara örnek olsun her şey için teşekkür ederim 46 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Boşuna demiyoruz bu kadın bi başka diye 43 1 Yanıtla
  • yamacziya:
    helal olsun Yıldız Tilbe hanım kardeşime marmariste bir konserine gitmiştik eşimle şahane bir gece yaşatmıştı teşekkürler 26 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    Yildizimiz parladı yine. Bu kızcağıza laf edene kötü konuşurum! 23 1 Yanıtla
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