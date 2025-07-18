Yunus Emre Enstitüsü\'nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüphelinin işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'nde devam etmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Türkçe'yi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 6 paravan şirket kurup vakfın paralarını buralara aktaran şüphelilerin yaptığı yolsuzluğun boyutu ilk belirlemelere göre 300 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapılmıştı. Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında suçlanan 11 kişi ve yakınlarına ait 1458 banka, 20 kripto hesabı ve 3 kiralık kasaya el konulmuştu.

ŞEREF ATEŞ KİMDİR?

1964 yılında Malatya'da doğan Prof. Dr. Şeref Ateş, çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye ve Almanya'da geçirdi. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde tamamlayan Ateş, yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde yapmıştır. Ardından ikinci doktorasını Almanya Marburg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Profesörlük unvanını 2011 yılında alan Şeref Ateş, akademik kariyerine Gazi Üniversitesi'nde başlamış, sonrasında Sakarya Üniversitesi ve diğer yükseköğretim kurumlarında görev almıştır. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığına atanmış, 2025 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.