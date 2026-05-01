1 Mayıs kutlamalarında yürüyen işçilerle çalışan işçiler aynı karede

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, Şelale Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle günü kutladı. Vatandaşlar 1 Mayıs'ı kutlarken, yürüyüş güzergahında belediye işçileri de görevlerini aksatmadan sürdürdü.

Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, Şelale Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle günü kutladı. Kutlamaların gerçekleştirildiği meydanda kalabalıklar bir araya gelirken, renkli görüntüler oluştu. Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar çeşitli pankart ve sloganlarla 1 Mayıs'ı kutladı. Öte yandan, ilçede devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları 1 Mayıs'ta kesintiye uğramadı. İskele bölgesinde sürdürülen yol yapım çalışmalarında görevli işçiler, bordür taşı döşeme çalışmalarına devam etti. Bayram gününde de mesailerini sürdüren işçilerin çalışmaları dikkat çekti.

Etkinlik boyunca emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana giriş yapan vatandaşlar aranarak içeri alındı. 1 Mayıs kutlamaları herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.