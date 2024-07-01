1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nda \'TCG Fırtına\' Gemisi ziyarete açıldı

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Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TCG Fırtına' Gemisi ziyarete açıldı.

Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve beraberindekiler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programı kapsamında halkın ziyaretine açılan 'TCG Fırtına' Gemisini ziyaret etti. 'TCG Fırtına' gemisinin ziyaretçi şeref defterini imzalayan Vali İlhami Aktaş'a, 'TCG Fırtına' Gemisi Komutanı Dz. Bnb. Burak Kırımgiray tarafından 'TCG Fırtına 'Gemisi hakkında bilgi verildi. Vali İlhami Aktaş, 'TCG Fırtına' Gemisi Komutanı Dz. Bnb. Burak Kırımgiray ve gemi personeline görevlerinde başarılar diledi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliğinin bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olduğunu belirten Vali İlhami Aktaş, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle denizciliğimizin gelişmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi. - ÇANAKKALE