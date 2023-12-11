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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Programı Gerçekleştirildi

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda yapılan konuşmalarda, Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve yeni yasaların önemi vurgulandı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Programı Gerçekleştirildi
11.12.2023 - 16:50,  Güncelleme: 16:52
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Avukat Öztürk: "Yasalarda kadın ve çocuklara yönelik pozitif ayrımcılık güçleniyor"

IĞDIR - 10 Aralık Dünya insan Hakları günü haftası dolayısıyla 'İnsan Hakları Günü Programı' gerçekleştirildi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den günümüze dek kutlanan ve kutlanmaya devam edilen "10 Aralık Dünya insan Hakları Günü" programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Iğdır Kültür merkezinde düzenlenen programda bir konuşma yapan Avukat Mesut Öztürk, Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul etmesiyle İnsan Hakları Günü'nün her yıl kutlandığını belirterek; "Avrupa'da sınırların değişmesi sonucu yaklaşık 87 milyon göçmen ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu büyük problem ortaya çıktı. Bu problem bu vatansızların hukuki durumları ile ilgiliydi. Bundan dolayı sözleşmenin en önemli şartı vatansız da olsa herkesin temel insan haklarından yararlandırılması şartı getirildi" dedi.

Yeni yasalar ile kadın ve çocukların hakların koruma altına alınmasının güçlendiğini belirten Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Senem Önder Özbakır; " 2002 ve 2010 yılı Anayasasındaki değişiklikler ile kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliğin hayata geçirilmesi için yükümlüdür, denilmiştir. Bu hüküm Anayasamıza 2002 yılında yeni bir Medeni kanun ile girdi. Bu Medeni kanun yapılırken özellikle aile hukuku kısmı ile ilgili eşlerin eşit mal paylaşımı yapılması yönünde önemli düzenlemeler yapıldı. 2002 yılındaki değişiklik ve hala şu an uygulamada olan bir değişikliktir" dedi.

Kaynak: İHA
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