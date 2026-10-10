10 Ekim Ankara Gar katliamında ölen 103 kişi İzmir\'de 11\'inci yılında anıldı

(İZMİR) - 10 Ekim Ankara Gar katliamının 11'inci yılında bombalı saldırıda yaşamını yitirenler İzmir Alsancak'taki 10 Ekim Anıtı'nda anıldı. Katliamdan sağ olarak kurtulan Mustafa Özdağ, "Bütün failler yargılanıncaya kadar adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

IŞİD'in üstlendiği 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yaşanan bombalı katliamın 11'inci yılında saldırıda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı. Programa DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri ile saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı.

Anma programında, saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okundu. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği adına söz alan ve saldırıdan yaralı olarak sağ kurtulan Mustafa Özdağ, saldırının 11'inci yılında yaşadıkları acının devam ettiğini belirtti. Özdağ, "11 yıl, 132 ay, 4 bin 18 gün oldu canlarımızın katledilişi ve bize yapılan katliam. Yitirdiğimiz 103 can değil, insan. Tarifi mümkün olmayan acılarla yaşamaya çalışan bizlerin bir daha geri gelmeyecek hayatlarını çaldınız" dedi.

"BÜTÜN FAİLLER YARGILANINCAYA KADAR ADALET ARAYIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Saldırının tüm sorumlularının yargılanması gerektiğini vurgulayan Özdağ, adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Özdağ, "Bu katliamdan sonra kameralar karşısında sırıtarak poz verenler, bu katliamdan sonra 'Oylarımız arttı' deyip şimdi ise 'O dönemi anlatırsam kimse insan içine çıkamaz' diyenler, bu katliamın bir numaralı sanığını Ankara'da MİT'in otelinde ağırlayanlar, 'Verin 400 milletvekilini, bu iş bitsin' diyenler. Ancak hakikatler er ya da geç ortaya çıkar. Bizler, bir daha böyle katliamlar yaşanmaması için bu katliamla ilgili birkaç tetikçinin değil, bütün failler yargılanıncaya kadar adalet arayışımızı sürdüreceğiz. Görüyoruz ki eski dosyaları raftan indirerek, 'Ucu nereye giderse gitsin' diyerek adaletten söz edenler, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'na bakmıyor. Tam tersi yapılıyor. Heyet değişiklikleriyle dava unutulup gitsin istiyorlar. Ülkemizde yargı, hukuk ve adalet kavramları yerine talimatlarla yürüse bile hakikatler ortaya çıkıp bütün failler yargılandığı zaman yürek sızılarımızın biraz olsun hafifleyeceğini hissedeceğiz" diye konuştu.

YILMAZ: "EMEK VE HAK MÜCADELESİ ZORDUR"

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da saldırıda hayatını kaybedenlerin emek, barış, demokrasi ve adalet talepleriyle Ankara'da bir araya geldiğini anımsattı. Yılmaz, "Zor zamanlar yaşıyoruz, zor günlerden geçiyoruz. Emek mücadelesi, hak mücadelesi zordur. Meşakkatlidir. Ucunda tutuklanma vardır, gözaltı vardır, işkence vardır, ölüm vardır. Her şeye rağmen bu ülkenin güzel insanları, o gün Ankara'ya koşan insanlar, o gün Ankara'da bir araya gelen güzel insanlar, o gün o teröristler tarafından katledilen insanlar; emek, barış ve demokrasi demek için; hak, adalet için bir araya geldiler" dedi.

"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ"

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün bu alanda 10 Ekim 2015'i unutturmamak, görünür kılmak, haklarını ve orada yatan o canların haklarını yeniden sormak için bir aradayız. Hak mücadelesi bize verilmiş bir görevdir. Özgürlüktür, barıştır bizim için önemli olan bir arada yaşama iradesidir. 10 Ekim 2015'i asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün sabah buraya geldiğimizde yüzlerce polis vardı. Çevik kuvvet, istihbarat, asayiş, güvenlik... Herkes burada. Neden buradalar? Çünkü bizden korkuyorlar. Çünkü emek mücadelesinden, bir arada olmamızdan, alanlara çıkmamızdan korkuyorlar. Korksunlar! Bir gün gelecek, bu alanları çepeçevre saranlar, buna emir verenler, talimat verenler hukuk önünde bunun hesabını verecekler. Ama korkmayın. Çünkü burada olan dostlar, burada olan arkadaşlar sizin için de 'emek, demokrasi, adalet, güvenli bir yaşam, bir daha canlar yanmasın, katliamlar olmasın' diyor. Barış içerisinde, özgürce, bir arada yaşayalım diyoruz. Bu mücadeleyi hiçbir zaman, hiçbir koşulda terk etmeden, bir adım geri atmadan, korkmadan, yılmadan ve her alanda sözümüzü söylemek üzere yine bir kez daha haykırıyoruz: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz."

HAYATINI KAYBEDEN 103 KİŞİ İÇİN DENİZE KARANFİL BIRAKILDI

Alsancak'taki 10 Ekim Anıtı'nda düzenlenen anma programının ardından katılımcılar Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Grup, saldırıda yaşamını yitiren 103 kişiyi anmak için denize karanfil bıraktı.