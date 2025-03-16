10. Nilüfer Tohum Takas Şenliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

10. Nilüfer Tohum Takas Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Tohum Takas Şenliği'nde İzmir, Balıkesir, Eskişehir ve Manisa'dan katılımcılarla birlikte on binlerce tohum el değiştirdi. Etkinlikte yerel tohumların korunması ve geleceğe taşınması vurgulandı.

16.03.2025 15:43
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Nilüfer Tohum Takas Şenliğinde on binlerce tohum dağıtıldı

BURSA - İzmir, Balıkesir, Eskişehir ve Manisa'dan belediye, dernek, grup ve vakıfların katılımıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen tohum şenliğine ilgi yoğun oldu. Bursa'nın Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Tohum Takas Şenliği'nde on binlerce tohum takası gerçekleşti.

Yerel tohumların çoğalmasını ve geleceğe taşınmasını sağlamak amacıyla Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen bu yıl 10'uncusu yapılan Tohum Takas Şenliği'ne İzmir, Balıkesir, Eskişehir ve Manisa'dan belediye, dernek, grup ve vakıflar katıldı. Domatesten bibere tıbbi bitkilerden kavuna ve fasulyeye kadar onlarca çeşitte ata tohumunun getirildiği şenlik, çiftçilerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. On binlerce tohumun el değiştirdiği, dağıtıldığı şenlikte vatandaşlar, hava sıcaklığının 32 derece olmasına aldırış etmeden sıra bekleyerek tohumlardan almaya çalıştı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, etkinliğin açılışında, 10 yıl önce uluslararası tohum tekellerine karşı yerel tohumları destekleme amacıyla organize edilen etkinliğin her yıl daha fazla katılımcıyla düzenlenmeye devam ettiğini söyledi. Şenlikte 16 stant kurulduğunu ve 9'unun il dışından geldiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu;

"Tohum yaşamın kaynağı ve tarımsal üretimin ilk halkasıdır. Geleceği, yaşamı temsil eder. Bugün burada kendi bostanlarımızda ürettiğimiz 30'dan fazla yerel çeşitten 27 bin 250 paket tohum takası yapacağız., tohum gönüllülerine ulaştıracağız. Sizler de bu tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaksınız. Bugün burada on binlerce tohum Bursa'nın yanı sıra Anadolu'nun bir yerinde toprakla buluşmak için el değiştirecek. Yerel tohumların korunmaları gerekir. Biz buna öncülük etmeye çalışıyoruz."

Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak tarımın gelişmesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için önemli adımlar attıklarını belirterek, "Tarım çalıştayı düzenledik. Belediyeye ait arazilerde ahududu ve benzeri yeni ürün denemeleri yapmaya başladık. Çiftçilere fide ve fidan desteği veriyoruz. Kırsalda kooperatifleşme çalışmalarını yürütüyoruz. Tarımda kalınmayı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Şadi Özdemir, "Çocuklarımıza son ırmağın kuruduğu, son ağacın yok olduğu bir dünya bırakmak istemiyoruz. Yerel tohumlarımızı yaşatacak gıda bağımlığımızı ve doğayı koruyacağız" ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili ve Tarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız da şenliğin kurucu başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek, "Ata tohumumuzu, geçmişimizi geleceğe taşıyan, ürün çeşitliliğimizi koruyan bu etkinlik için emek verenleri kutluyorum. Katılım sayısının artarak devam edeceğine inanıyorum. Ata tohumu konusu çok önemli ve biz bu önemi bilerek çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak'ın da konuşmalarının ardından ücretsiz tohum dağıtımına geçildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 10. Nilüfer Tohum Takas Şenliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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