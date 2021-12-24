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100 kiloluk torik balığı ağlara takıldı - Son Dakika

100 kiloluk torik balığı ağlara takıldı

24.12.2021 20:26

100 kiloluk torik balığı ağlara takıldıBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçıların Çanakkale açıklarında attıkları sardalya ağlarına büyük torik balığı takıldı.

100 kiloluk torik balığı ağlara takıldı

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçıların Çanakkale açıklarında attıkları sardalya ağlarına büyük torik balığı takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu avlamayı başardıkları Torik balığının 100 kilo ağırlığında ve bir buçuk metre boyunda olduğu belirlendi. Bandırmalı balıkçılar tarafından Bandırma Balık Hali'ne getirilen büyük Torik balığı bir süre balık halinde sergilendi. Vatandaşlar meraklı gözlerle balığı incelerken, cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Balığın Kilosu 70 ila 80 Liradan satışa çıktığını belirten balıkçı Baki Arıç, " Çanakkale Saroz Körfezinde Sardalya ağlarına takılan yaklaşık 100 ila 110 kilo ağırlığında Torik balığı Bandırma Balık halimizde halkımıza sunulmuştur. Burada sergiye de açtık. Halkımız gelip görebilir. Balığımızın satışına gelince kilosu 70 ila 80 Lira arasında satılmaktadır. Bu balığın çok güzel ızgarası olur. Ufacık bebeğe bile yedirilebilir" diye konuştu.

100 kiloluk torik balığı ağlara takıldı
100 kiloluk torik balığı ağlara takıldı
100 kiloluk torik balığı ağlara takıldı

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Balıkesir, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 100 kiloluk torik balığı ağlara takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 kiloluk torik balığı ağlara takıldı - Son Dakika
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