103 Torbacıya Operasyon: 35 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

103 Torbacıya Operasyon: 35 Tutuklama

Geniş Video İzle

Denizli, Aydın ve Ağrı'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 103 şüpheliden 35'i tutuklandı.

28.10.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli merkezli torbacı operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 35'i tutuklandı

DENİZLİ - Denizli merkezli olarak uyuşturucu ticareti yapan torbacılara yönelik olarak Aydın ve Ağrı illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 103 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Denizli merkezli olarak Aydın ve Ağrı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonlara dahil oldukları tespit edilen 39 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonlar ve yapılan ara yakalamalarda 29 parça halinde 556 gram metamfetamin maddesi, 22 parça halinde 863 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 11 adet sentetik ecza hap maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden birisinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Hırsızlık" suçlarından hakkında 20 yıl 29 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda 64 şüpheli hakkında "Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 9 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Denizli, Aydın ve Ağrı illerinde torbacılara yönelik yürütülen planlı çalışmaların sonucunda, suç şebekelerinin çökertilmesi amacıyla 22 Ekim günü 30 hedef şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için üç ilde eş zamanlı operasyonlar düzelendi. 30 şüphelinin tamamın yakalandığı operasyonlarda, adliyeye sevk edilen 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken; 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli, Aydın ve Ağrı illerinde sokak satıcıları ve organizasyonlara yönelik yürütülen operasyonlar ve ara yakalamalarda 103 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldığı, 35 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

103 Torbacıya Operasyon: 35 Tutuklama
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Denizli, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yerel, Aydın, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel 103 Torbacıya Operasyon: 35 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: 103 Torbacıya Operasyon: 35 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.