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105 kişilik koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti - Son Dakika

105 kişilik koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti

31.01.2022 18:38

- 105 kişilik koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.

- 105 kişilik koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. 105 kişilik koronun seslendirdiği eserlerle büyük beğeni toplayan sanatçılar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu Konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen geceye davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 105 kişinin yer aldığı Türk Sanat Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği konseri Ahmet Nuri Çağdaş yönetti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede izleyiciler unutulmaz anlar yaşarken, koroya hep bir ağızdan eşlik etti.

"Programlarımız da tüm hızıyla sürecek"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı konsere katılan tüm davetlilere ve sanatçılara teşekkür ederek, "Önümüzdeki süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımız konserlerine devam edecek. Konserlerimizin yanında kültürel ve sosyal programlarımız da tüm hızıyla sürecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

105 kişilik koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti
105 kişilik koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti
105 kişilik koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 105 kişilik koronun seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti - Son Dakika


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