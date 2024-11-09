11 Çocuk Babası Hasan Kartal: "Vatana 11 Asker Yetiştiriyorum" - Son Dakika
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11 Çocuk Babası Hasan Kartal: "Vatana 11 Asker Yetiştiriyorum"

11 Çocuk Babası Hasan Kartal: "Vatana 11 Asker Yetiştiriyorum"

Niğde'nin Hacıabdullah kasabasında yaşayan 59 yaşındaki Hasan Kartal, 11 erkek çocuğa sahip olduğunu ve bunları vatana asker olarak yetiştirdiğini belirtti. Belediye başkanından aldığı destek sayesinde ekonomik zorluklarını aşmaya çalıştığını ifade eden Kartal, kız çocuk sahibi olmayı da istemesine rağmen erkek çocuklarla mutlu olduğunu dile getirdi.

09.11.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Niğde'nin Hacıabdullah kasabasında yaşayan 59 yaşındaki Hasan Kartal, hayatını kaybeden ilk eşinden 5, ikinci eşinden de 6 olmak üzere 11 erkek çocuk sahibi oldu.

Kız olması ümidi ile bir kez daha baba olan 59 yaşındaki Hasan Kartal; 1 hafta önce doğan erkek evladı ile birlikte "vatana 11 asker yetiştiriyorum" diyerek durumdan memnun olduğunu dile getirdi. 2'si evli olan 11 erkek çocuk babası Hasan Kartal, kendisine iş imkanı sağlayan Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş'a da teşekkür etti. Kartal, "İlk eşimden 5, ikinci eşimden de 6 tane oğlum var. Vatana asker yetiştiriyorum. 5'i askerliğini yaptı, ben çocuklarımla her zaman gurur duyuyorum. Vatana, millete hayırlı olsunlar başka bir şey istemem. 2 oğlum gurbette, diğer büyükler de burada tarlalarda çalışıyor. Sağ olsun belediye başkanımız beni işe aldı, onun sayesinde de rızıklarını çıkarıyorum. Kızım olmasını isterdim ama nasip değilmiş. Allah erkek evlat verdi, buna da şükür" dedi. İlk oğlunu 1998 yılında kucağına alan ve son oğlu yeni doğan baba, çocuklarının isimlerini de sırayla şaşırmadan saydı.

Anne Fatma Kartal ise "gönül bir tane kız olmasını isterdi" diyerek erkek çocukları ile aynı evde yaşamanın zorluğunu anlattı. Kartal, "Eşimin ilk eşinden 5 oğlu vardı, benden de 6 oldu. 1 hafta önce bir oğlumuz daha oldu. Gönül bir kız olmasını isterdi ama nasip değilmiş. Buna şükürler olsun, hiç çocuğu olmayanlar var. Bir yeri topluyorsun bir yer dağılıyor zorlukları var" diye konuştu.

Babaya belediye başkanından destek

Çok sayıda çocuğu olduğu için ekonomik zorluklar yaşayan aileye destek olmak isteyen Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş, baba Hasan Kartal'ı işçi olarak belediyeye aldı. Yeni doğan bebeğe kendi isminin verildiğini öğrenen başkan Recep Doğmuş aileye teşekkür ederken bebeğe de altın hediye etti. Doğmuş, "Türk milletine böyle 11 çocuk yetiştiren aileye destek olmak bizim görevimiz. Hasan Kartal'ı belediye kadrosuna daimi alarak destek olmak istedik. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 11 Çocuk Babası Hasan Kartal: 'Vatana 11 Asker Yetiştiriyorum' - Son Dakika

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