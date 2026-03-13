Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi: Darbe Düzeniyle Hesaplaşılmadan Demokrasi Mümkün Değil

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi, 12 Mart 1971 askeri darbesinin 55. yıl dönümü nedeniyle dernek binasında basın açıklaması yaptı. Saat 17.30'da gerçekleştirilen açıklamayı Dernek Başkanı Cahit Kolukısa okudu.

Kolukısa, 12 Mart 1971 darbesinin Türkiye'de yükselen toplumsal muhalefeti bastırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, dönemin devrimci hareketlerine yönelik ağır baskı ve katliamların yaşandığını ifade etti. Açıklamada, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de öldürülmesi ile İbrahim Kaypakkaya'nın işkencede katledilmesinin darbe döneminin en ağır örnekleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Kızıldere'de 30 Mart 1972'de yaşanan direnişin Türkiye devrimci hareketi açısından tarihsel bir dayanışma ve direniş örneği olduğunu belirten Kolukısa, "Kızıldere'nin kan çiçekleri onurumuzdur" dedi.

Türkiye'de darbe geleneğinin sona ermediğini savunan Kolukısa, askeri darbelerin zaman içinde farklı biçimlere dönüştüğünü ifade ederek, "Eskiden on yılda bir yaşanan askeri darbeler bugün farklı yöntemlerle sürüyor. Sivil darbeler, muhtıralar ve yargı eliyle yürütülen baskılar darbe düzeninin devam ettiğini gösteriyor" diye konuştu.

Açıklamada ayrıca seçilmiş belediye başkanlarının, siyasetçilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin tutuklanmasının halk iradesine müdahale olduğu savunularak, darbe zihniyetinin farklı yöntemlerle sürdürüldüğü ileri sürüldü.

12 Mart darbesiyle hesaplaşılmadığı için 12 Eylül darbesinin yaşandığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin darbeler ve darbe girişimleriyle yüzleşmeden demokrasiye ulaşamayacağı ifade edildi.

Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi, darbe düzeniyle hesaplaşılması ve demokrasi mücadelesinin büyütülmesi çağrısında bulunarak açıklamasını "Kahrolsun faşizm, yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganıyla tamamladı.