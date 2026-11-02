128. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Kocasakal, İstanbul Barosu başkanlığını devraldı - Son Dakika
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128. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Kocasakal, İstanbul Barosu başkanlığını devraldı

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128. Olağan Genel Kurulu\'nda seçilen Kocasakal, İstanbul Barosu başkanlığını devraldı
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128. Olağan Genel Kurulu\'nda seçilen Kocasakal, İstanbul Barosu başkanlığını devraldı
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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Ümit Kocasakal, görevi törenle Prof. Dr. Av. İbrahim Kaboğlu'ndan devraldı. Kocasakal, meslek sorunları için çalıştay ve olağanüstü genel kurultay fikirlerini hayata geçirmeye çalışacağını söyledi.

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Ümit Kocasakal, Beyoğlu'ndaki baro binasında düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Av. İbrahim Kaboğlu'ndan devraldı.

İstanbul Barosu 128. Olağan Genel Kurul Kapsamında düzenlenen başkanlık seçimini Ümit Kocasakal kazanmıştı. Seçimlerin ardından Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu binasında devir teslim töreni düzenlendi. Prof. Dr. Av. İbrahim Kaboğlu, başkanlık görevini Ümit Kocasakal'a devretti. Devir töreninde konuşan Kocasakal, "Bu süreçte biz bu seçime iştirak eden bütün avukat meslektaşlarımızla bir araya geleceğiz, arayışlarda bulunacağız, gerekiyorsa büyük bir çalıştay, hatta belki de sadece meslek sorunlarının konuşulacağı olağanüstü genel kurultay gibi de düşüncelerimiz var. Dolayısıyla bunları da hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bir görev değişimidir ve değişimin de bu şekilde avukatlara yaraşır bir biçimde olması çok değerlidir. Dediğiniz gibi İstanbul Barosu'nun kurumsal kimliği ve itibarı, avukatlık itibarı her şeyin üstündedir. Avukatın kavgası bile avukata yaraşır biçimde olmalıdır. Farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz ama bunlar bir araya gelmemizi, bu anlamda mesleki sorunlar bakımından hiçbir biçimde engellemiyor. O yüzden içtenlikle size iki yıllık mesainizde bu baroya katkılarınız için, emekleriniz için, size ve yönetiminize ve kurullarınıza ve delegasyonunuza bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz de şu anda bayrağı sizden devralıyoruz. Biz de elimizden geldiğince hizmet etmeye gayret edeceğiz ve umuyorum ki en azından yapabildiğiniz kadarını yapıp üzerine bir şeyler ekleyip biz de zamanı gelince bu bayrağı bizden sonra gelecek değerli meslektaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İbrahim Kaboğluİstanbul BarosuBeyoğluGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: 128. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Kocasakal, İstanbul Barosu başkanlığını devraldı - Son Dakika
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