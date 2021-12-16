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15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak - Son Dakika

15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak

16.12.2021 14:36
15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak

Kula'da, SMA hastası Duru Sağlık için Manisa Valiliği'nin izniyle başlatılan kampanya kapsamında şiir dinletisi ve mini konser düzenlendi.

Kula'da, SMA hastası Duru Sağlık için Manisa Valiliği'nin izniyle başlatılan kampanya kapsamında şiir dinletisi ve mini konser düzenlendi. Elde edilen gelirin kampanyada kullanılacağı programda, açık artırma ile satışa sunulan takım oyuncularının imzaladığı Galatasaray forması, açık artırma ile 15 bin TL gelir elde etti.

Manisa Valiliği tarafından, SMA hastası Duru Sağlık bebek için, Yazar ve Şair Alim Yavuz ile Erko Müzik tarafından şiir dinletisi ile mini konser programı düzenlendi. Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programdan elde edilen gelirler Duru bebeğin kampanyasına aktarılacakken, Kula'daki hayırseverlerin katıldığı programda alkışlanacak hareketlere imza atıldı. Kampanya kapsamında takım oyuncularının imzalı Galatasaray forması, kampanyaya aktarılmak üzere açık artırma ile satışa sunuldu. İlk olarak hayırsever Eczacı Alaettin Palanduz imzalı formayı 2 bin TL'ye satın alıp, yeniden kampanyada kullanılmak üzere bağışta bulundu. Yeniden satışa sunulan imzalı forma için, programa katılan hayırseverler açık artırma ile formayı satın alıp yeniden kampanya için bağışlamaya başladı. Bir süre böyle devam eden açık artırma sonunda, imzalı Galatasaray formasından toplam 15 bin TL gelir elde edildi. Öte yandan, yazar ve şair Alim Yavuz'un 'Sakın Acında Kaybolma' adlı kitabı da satışa sunularak, elde edilen gelir kampanyaya aktarıldı.

Duru Sağlık'ın kampanyasında gönüllü olarak çalışan Nuray Baştürk Develi, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, Duru Sağlık'ın kampanyası için düzenledikleri programda emeği geçenlere teşekkür etti. Sadece imzalı formadan 15 bin TL'ye yakın gelir elde ettiklerini dile getiren Nuray Baştürk Develi, imzalı formayı açık artırma ile satın alıp geri iade eden Kaymakam Kemal Duru, gazeteciler Hasan Yiğen ve Alaettin Yakın, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un eşi Emine Tosun, MHP Kula Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kilimci, Kula Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Çakan, İzmir Manisalılar Derneği ve vatandaşlar Çoşkun Başol ile Şerif Kasap'a teşekkür etti. - MANİSA

15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak
15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak
15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak
15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak
15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak
15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak
15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 bin TL'ye gelir elde eden imzalı Galatasaray forması Duru bebeğin kampanyasında kullanılacak - Son Dakika


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