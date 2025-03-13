İnşaat alanındaki 15 metrelik çukura düşen köpek kurtarıldı
HATAY - Hatay'da 15 metrelik inşaat çukuruna düşen köpek itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonunda kurtarıldı.
Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi Emek mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emek mahallesinde inşaat alanına giren köpek inşaat için açılan 15 metrelik çukura düştü. Köpeği fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri köpeğin düştüğü çukurdan halat yardımıyla çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.
Son Dakika › Yerel › 15 Metrelik Çukura Düşen Köpek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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