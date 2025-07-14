15 Temmuz\'da 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen\'in gözyaşları dinmiyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 70 kilometre yol giden 3 oğlunu şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen, 15 Temmuz darbe girişiminde 2 oğlu ve bir damadını şehit verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne vatan nöbetine giden Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen ve Lütfi Gülşen F-16 savaş uçağından atılan bomba sonucu şehit oldu. Oğullarının şehit düştüğünü bir gün sonra öğrenen Muzaffer Gülşen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.

Çocuklarının o akşam evde olduğunu düşündüğünü söyleyen Gülşen, "Ölmüşler. Akşama kadar duymadım, yatsıya yakın duydum. Ağlamanın faydası yok. Ağlamakla, söylemekle günler geçiyor. Gidildiğini duydum ama benim yavrularımın gittiğini duymadım. Hakan çalışıyor dedim, Mehmet dükkanda dedim" şeklinde konuştu.

2 oğlu ve damadının öldüğünü ortanca oğlundan öğrendiğini dile getiren Gülşen, "Anne yanıma otur dedi. Şoklandım. Ağır yaralı geliyorlar dedi. Ben de ağır yaralı gelinir mi ölüm mü var dedim. Allah söyletti. Şuralara kendimi çarptım ama faydası yok" dedi.

"Gece bile mezara gittim"

Acısının hala ilk gün gibi olduğunu belirten Gülşen, "Acılı gün geçiyor, dayanılmaz ama dayanıyoruz ne yapalım. Allah güç veriyor da dayanıyoruz. 9 yıl olacak bu yıl" diye konuştu. Sık sık kabristana ziyarete gittiğini söyleyen Gülşen, "Gece bile gittim mezara. Oturdum ağlıyordum, söylüyordum ve onlarla konuşuyordum, uyuyakalmışım. Evde sanıyorum kendimi. Gece mezarlığa gidilir mi? Ben duramadım. Konuşun benimle dedim. Ağla bağır söyle, hak olmuyor" ifadelerini kullandı.

Evinde oturduğu koltuğun karşısına çocuklarının fotoğrafını koyan Gülşen, orada akşama kadar onları izlediğini ve başka yere oturmadığını kaydetti. - ANKARA