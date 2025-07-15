15 Temmuz\'da Gecenin Tanığı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O dönem Hatay Vali Vekili ve Hatay Vali Yardımcısı olarak görev yapan ve şu anda İstanbul Vali Yardımcısı ile Arnavutköy Kaymakamı görevlerini yürüten Mahmut Hersanlıoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) düzenlediği 15 Temmuz darbe girişimi 9. yıl dönümünde, o gecenin tanıkları yaşadıklarını anlattı. Dönemin Hatay Vali Vekili ve Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, 15 Temmuz gecesinde ilde yaşananlara ilişkin çarpışı detaylar aktardı.

Olayı ilk olarak İstanbul'daki bir yakınından öğrendiğini aktaran Hersanlıoğlu, "İlk başta İstanbul'da yaşayan bir akrabam arayarak darbe girişimi iddiasından söz etti. Ben de hemen cep telefonumdan haber kanallarını açtım. Durumun ciddiyetini anlayınca hiç vakit kaybetmeden valiliğe geçtim" ifadelerini kullandı.

O gece plansız şekilde Hatay Havalimanı'na iniş yapmak isteyen bir askeri uçağa müsaade etmediklerini belirten Hersanlıoğlu, "Havalimanında önlem almak için pistin önüne ve arkasına itfaiye araçlarının çekilmesi talimatını verdim. O karanlık geceyi aydınlatmanın bir sembolü olarak tüm binaların ışıklarını açık tuttuk. Böylece milletimize ve darbecilere sivil iradenin dimdik ayakta olduğunu göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da vatandaşların büyük bir cesaret ve kararlılıkla meydanlara çıktığını vurgulayan Hersanlıoğlu, sivil direnişin ülke tarihinin en önemli sayfalarından biri olduğunun altını çizdi.

"Silahımı belime koydum, valiliğin ışıkları açılsın talimatını vererek çıktım"

Vatandaşların sokaklara indiği esnada yöneticilerin ne yaptığına ilişkin görevlendirme sürecini anlatan İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "Hatay Vali Yardımcısı görevindeydim ve o gün Hatay Vali Vekiliydim. Darbe teşebbüsü haberini bir arkadaşımın babasının cenazesinden eşimle beraber dönerken Gaziantep Islahiyeli kıymetli bir büyüğümün beni aramasıyla haberdar oldum. İlk aklıma gelen İl Jandarma Komutanımızı aramak oldu. Allah selamet versin. Sonradan Tuğgeneral oldular, Komutanım, ne oluyor diye aradım. 'Sayın Valim, muhtemelen Fetullahçılar, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir darbe girişimindeler. Ben sizin emrinizdeyim' dediler. Daha sonra İl Emiyet Müdür Vekilimizi aradım. Dedim, müdürüm nedir durum. Benim bir bilgim yok, bir tespitim yok dediler. Ben de kendilerine askeri birliklerin önünde sivil ekipler bulundur, konuyu takip et diye bir talimat verdim. Lojmana geldim, silahımı belime koydum, abdestimi aldım. Öncelikle valiliğe geleceğimi özel kalem müdürünü arayarak söyledim. ve valiliğin bütün ışıklarının yanmasını istedim" ifadelerini kullandı.

"Birlikleri taşıyacaklardı önüne arkasına itfaiye araçlarını çekin talimatı verdim"

Konuşmasına devam eden Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu, "Valiliğin önünde bankamatikler vardı. Bankamatiklerin önünde bir takım şahısların para çekmeye durumunda olduğunu gördüm. Polis memuruna bu arkadaşları dağıtım buradan dedim. Sonra İl Emniyet Müdürünü aradım. Dört tane özel hareket polisi istedim özellikle. Vilayette çalışmaya başladık. Kaymakamlara talimat verdim. Vali vekili olarak herkes hükümet konağına gidecek. Hükümet konağının bütün ışıklarını yakacak. İlçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, cumhuriyet savcısını da yanında bulunduracak. Süreci takip edeceksiniz diye talimat verdim. Vilayette çalışmalara başladık. Bir takım görüşmeler yaparak askeriyenin hangi tavır içerisinde olduklarını öğrenmeye çalıştık. Onların neticesinde bir hazırlık var mı yok mu diye. Bu arada elimize kimlerin sıkı yönetim komutanı olduğu, kimin sıkı yönetim valisi olduğu bilgileri istihbari olarak geldi. Onun üzerinden tekrar çalışmaya başladık. Bu arada havalimanı müdürü tarafından, havalimanına bir plansız uçuş olduğu bilgisi verildi. Ben de Durmuş Ali Bey uçak iner inmez bana fotoğraflarını gönderin dedim ve fotoğraflar geldi. Baktım askeri nakliye uçağı. Oradaki bir takım birliklerin taşınmasıyla ilgili bir çalışma olacağını değerlendirdiğim için uçağın önüne arkasına itfaiye araçlarını çekin talimatı verdim. ve orada emniyet müdürünü arayarak o uçağın mürettebatını derdest edin dedim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL