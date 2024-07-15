15 Temmuz Darbe Girişiminde Görev Yapan Ambulans Çalışanı Anlattı - Son Dakika
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15 Temmuz Darbe Girişiminde Görev Yapan Ambulans Çalışanı Anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanan asker, polis ve sivillere yardım etmek için görevi başında cansiparane çalışan ambulans çalışanı Müzeyyen Doğan, o gece yaşananları anlattı. Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırıda yaralılara müdahale etmek için ekibiyle birlikte hareket eden Doğan, olay yerindeki acı tabloyu tasvir etti ve yaşanan korku dolu anları anlattı.

15.07.2024 10:49
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanan asker, polis ve sivillere yardım etmek için görevi başında cansiparane çalışan ambulans çalışanı Müzeyyen Doğan, "Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gittiğimizde acı bir tablo ile karşı karşıya kaldık" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırıda yaralılara müdahale etmek için ekibiyle birlikte cansiparane çalışan ambulans görevlisi Müzeyyen Doğan, o gece olay yerinde yaşananları anlattı.

Doğan, 15 Temmuz gecesi 112 Komuta Kontrol Merkezi üzerinden gelen anons üzerine Genelkurmay Başkanlığına hareket ettiklerini dile getirerek, "Ekip olarak Genelkurmay Başkanlığı'na doğru çıkış yaptık ama nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Genelkurmay Başkanlığı binasına gittiğimizde birden fazla ambulansların orada olduğuyla karşılaştık. Beklemede kaldık ama tepemizden bomba ve helikopter sesleri geliyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk ama hiçbir durumdan bilgimiz yoktu. Genelkurmay Başkanlığı önünde beklemememiz söylendi. Bizi, içeri almamaya çalıştılar" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının F-16 uçakları ile bombalanmasının ardından olay yerine sevk edildiklerini dile getiren Doğan, daire başkanlığında acı bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Bombalama sonrası onlarca polis ve sivilin yardım beklediğini belirten Doğan, "Bir tane polis memurunu ambulansa alarak hastaneye naklini yapmaya çalıştım ve hastaneye naklettim. Her tarafta sirenler, bomba sesleri vardı ve ne olduğunu bilmiyorduk. Kendimizi de koruyamıyorduk. Bir yandan yaralılara yardım etmeye çalışıyorduk. Kime koşacağımızı bilemiyorduk. Güvenli hiçbir alan yoktu" ifadelerini kullandı.

Doğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildiklerini kaydederek, "Emniyette TOMA'nın arasında bir polis memurunun kendini koruma altına alarak sıkıştığını gördük. Onu orada kurtarmaya çalışırken yukarıda kafamızdan bomba sesleri geliyordu ve çatışmalar devam ediyordu. O sırada hem kendimizi korumaya çalışıyorduk hem de yaralılara müdahale etmeye çalışıyorduk" dedi.

Doğan, o gece yaşanan darbe girişiminde tasvir edilemeyecek duygular içerisinde olduğunu ve yaşanan acı tablo içerisinde ailesinin aklına hiç gelmediğinin altını çizerek, "Herkes yardım bekliyordu. Çok acil müdahale etmemiz gereken bir meslekte olduğumuz için elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bir an önce bu olayın bitmesi için dua ediyorduk. Ekip arkadaşlarımızla aramızda sabaha nasıl bir tablo ile karşılaşacağız diye konuştuk. Sonunda ne olacak, ne oldu ve niye böyle oldu diye konuştuk" şeklinde konuştu.

Doğan, 15 Temmuz gecesi mesaide olmayan 112 Acil Sağlık personellerinin mesai kavramı olmadan gerek ambulans içerisinde gerekse hastanelerde yaralılara acil müdahale etmek için mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Darbe Girişiminde Görev Yapan Ambulans Çalışanı Anlattı - Son Dakika

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