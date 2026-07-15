15 Temmuz unutulmadı, unutturulmayacak

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, hain darbe girişiminin unutulmadığını ve unutturulmayacağını söyledi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildiğini hatırlatan Abbas Gündüz, hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ancak 252 vatandaşın şehit, 2 bin 740 vatandaşın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananların unutulmadığını ifade etti. Gündüz, "Bizim için kutsal sayılan TSK Üniformasını giyen asker görünümlü teröristler Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü FETÖ'cu teröristler tarafından kapatıldı, dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Dönemin Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Paşa'ya saygısızca eziyet edildi. Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı ve dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele daire Başkanı Kahraman Gazimiz Turgut Aslan'ı Beştepe'deki jandarma karargahına kahpece çağırarak orada gözünü bağlayıp kafasına kurşun sıkıp korumasıyla birlikte şehit ettiler. Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyonlara bağlantı yaparak darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. 15 Temmuz gecesi Ankara' da evimizde otururken olaylar gelişirken Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşısında Meclis kavşağına inerek ve telefon rehberimizdeki bütün tanıdıklarımı arayarak, ülkesini devletini seven, gerekirse canını bile düşünmeden feda edebilecek her vatandaş gibi bende siper aldım. FETÖ'cülere karşı yoğun direnç gösterdik. Şehitliği göze aldık. Ama onların hesap edemediği bir şey gerçekleşti. Milletimiz birkaç saat içinde vatan ekseninde birleşti. Türkiye'nin her köşesinde yüzbinler sokaklara aktı. Kitleler tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. Yaşlılar, gençler, kadınlar kurşunlara meydan okuyor, tarih değiştiriyordu. Millet Çanakkale ruhu ile yeniden ayağa kalkmıştı. Dernek olarak 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olarak, onlar için faaliyetlerini Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirmektedir. Derneğimiz şehit yakınlarımız ve gazilerimizle kardeşlik hukuku kurmak, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşatmak üzere faaliyet göstermektedir. 15 Temmuz gibi hain darbelerin bir daha yaşanmaması için bizlerin 15 Temmuzu doğru anlamamız, doğru okumamız ve gelecek nesillere doğru aktararak unutturmamamız gerekmektedir. 15 Temmuzu sulandırarak unutturmaya çalışanlar var. Biz dernek olarak yaptığımız etkinlik ve faaliyetlerle 15 Temmuz ruhunu sürekli canlı tutuyor ve unutturmamaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR