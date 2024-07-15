Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitleri Anma ve Fidan Dikimi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitleri Anma ve Fidan Dikimi Programı Düzenlendi

Isparta\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Şehitleri Anma ve Fidan Dikimi Programı Düzenlendi

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri anma töreniyle başladı. Şehitlerin anıldığı törende fidan dikimi de gerçekleştirildi. Vali Baruş, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak şehitlerin önemini vurguladı. Programa birçok kamu kurumu ve kuruluşunun temsilcileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

15.07.2024 18:45  Güncelleme: 18:51
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Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri anma ve fidan dikimi programı düzenlendi.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri anma töreniyle başladı. Isparta Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bırakarak, ailelerle bir süre sohbet etti. Etkinliklerde Isparta Garı'ndaki Millet Bahçesi'nde şehitler anısına Vali Baruş ve protokol üyelerince fidan dikimi de gerçekleştirdi. Vali Baruş ve protokol üyeleri, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri

Derneği Isparta Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Vali Baruş, "15 Temmuz 2016 milletimizin varlığına, bağımsızlığımıza, demokrasimize kasteden hain FETÖ terör örgütünün kukla elemanları tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini bastırmanın 8. yıl dönümünde bu yıl şehitlerimizi anarak idrak ediyoruz. Çünkü memleketimizin o karanlık gecede verdiği 251 şehit, bizlere can verdiler, ruh verdiler, milletimizin direnişini tekrar ayağa kaldırdılar. Milletimiz topyekün tek yürek olunca o cesaretsiz korkak, hainler de kuyruklarını kıstırıp kaçmak zorunda kaldılar. Milletimiz, içerisinden çıkan ihaneti hiçbir zaman affetmez. 15 Temmuz gecesinde de bunu açıkça gösterdi. Tüm dünyaya, bizi içimizden bölmek isteyen, vatanımızı parçalamak isteyen, hür irademizi esaret altına almak isteyen kişilere karşı, dış mihraklara karşı, uluslararası güçlere karşı her zaman milletimiz ruhunu diri tuttu, direniş ruhunu diri tuttu. Bugün de aynı heyecanı bir kez daha yaşamak üzere bir araya geldik. Muharip Gaziler Derneğimizi hep birlikte ziyaret ediyoruz minnetlerimizi sunmak üzere. Çünkü ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün dimdik ayakta duruyor. Onların hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Eğer biz bu vatana gerektiği gibi sahip çıkmazsak şehitlerimizin manevi huzurunda maalesef boynumuz bükük kalır, bunu yaşamak bir Türk için zillettir. Türk hiçbir zaman zillete boyun eğmez ve şehitlerinin hatırasına sahip çıkar. Bu bilinci daima yaşatmalıyız. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Nesillerimizin hafızasında, yüreğinde yaşamasını temin etme yolunda daima gayret sarf edeceğiz" dedi.

Düzenlenen programa Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Aksu, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saltan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Isparta, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitleri Anma ve Fidan Dikimi Programı Düzenlendi - Son Dakika


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