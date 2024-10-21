15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Milletimiz ve vatanseverler nezdinde o bir haindi" - Son Dakika
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15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Milletimiz ve vatanseverler nezdinde o bir haindi"

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: "Milletimiz ve vatanseverler nezdinde o bir haindi"

15 Temmuz başarısız darbe girişimin mimarı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç Açıklamalarda bulundu.

21.10.2024 14:52
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15 Temmuz başarısız darbe girişimin mimarı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç Açıklamalarda bulundu. Turunç FETÖ elebaşı için, "Milletimizin nezdinde vatanseverler nezdinde o bir haindi" dedi.

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen ölümü sonrası 15 Temmu Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç açıklamalarda bulundu. Turunç, "Bugün çok önemli bir anı çok önemli bir günü yaşıyoruz. Bundan 8 yıl kadar önce yıllar öncesinden planladığı hainliği 15 Temmuz gecesi zirveye çıkaran bir hainin uzun yıllardan beri kaçmış olduğu Amerika'da ölüm haberini aldık. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan aileler adına bir taraftan sizlerle sevincimizi paylaşırken, ölmesi bizi sevindirirdi. Biz yıllardan beri şehit aileleri ile konuştuğumuzda o hainin ölmeden Türkiye'ye iadesi ve öldürdüğü kadar ölümüne sebep olduğu insanlarımız, gazi olan uzuvlarını kaybeden insanlarımız kadar onlarca yıl müebbet hapis ile yatmasını bir nebze de olsa acılarının dindireceğini ifade etmişlerdi." dedi.

"Bağımsızlığımızı emperyalist ülkelere satmak isteyen insanın ölümü kolay olmamalıydı"

Açıklamalarda bulunan İsmail Hakkı Turunç, "Ömürlerinin sonuna kadar şehit babasını, şehit eşini, şehit kardeşini unutmayan ailelerin ve yakınların o hüzün dolu ifadelerini dinlemiştik. Dolayısıyla onun orada ölmesi, Türkiye'de ve dünyada FETÖ aleyhtarı tüm vatansever insanları milletinin, devletinin, bayrağının yanında olan insanları sevindirmekle birlikte ama onun orada ölmesi belki de bir kurtuluşu oldu. Bu topraklara ihanet eden bu millete ihanet eden özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı emperyalist ülkelere satmak isteyen bir insanın ölümü bu kadar kolay olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin nezdinde vatanseverler nezdinde o bir haindi"

Turunç, "Çünkü Türkiye genelinde ziyaret ettiğim şehit aileleri ve gazilerden o kadar duygu dolu sözler, temenniler duydum ki hala hatırıma geldi. Onlarla birlikte o hüznü yaşıyorum. Dolayısıyla bugün gelen haber FETÖ elebaşı haininin bu ülkeye verdiği zararı bilen insanlar açısından bir nebze sevindirici bir olmuştur. Çünkü bildiğiniz gibi kültürümüze göre vatan sevgisi imandandır. Milletimizin nezdinde vatanseverler nezdinde o bir haindi." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: 'Milletimiz ve vatanseverler nezdinde o bir haindi' - Son Dakika

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