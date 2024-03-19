15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Yakınlarına İftar Yemeği Verdi

15 Temmuz Derneği şehit ve gazi yakınlarına iftar yemeği verdi. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Gerek bu mekanda gerek İstanbul'un başka kesimlerinde ve Türkiye'deki değişik illerimizde yaşayan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret etmek suretiyle onlara bir teşekkür borcumuzu ifa ediyoruz" dedi.
15 Temmuz Derneği şehit yakınları ve gazilere iftar verdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu Yakası girişinde Şehitler Anıtı önünde kurulan iftar çadırında gerçekleştirilen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin katıldığı programda katılımcılar akşam ezanının okunması ile oruçlarını açtı. İftar yemeğinin ardından konuşan dernek başkanı İsmail Hakkı Turunç bu etkinliğin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.
"Bugün aramızda olan şehit aileleri ve gazilerimiz bu kahramanlık destanını yazarken bu destanlar iyi okunsun diye bu destanı yazdılar."
İftar yemeğinden konuşma yapan Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz Derneği olarak gerek bu mekanda gerek İstanbul'un başka kesimlerinde ve Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret etmek suretiyle onlara bir teşekkür borcumuzu ifa ediyoruz. Önümüzdeki günlerde birçok ile giderek oradaki şehit ailelerini ziyaret edeceğiz, gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Orada da iftar vermek suretiyle oradaki ailelerle bir araya geleceğiz. Çünkü bugün aramızda olan şehit ailelere göre gazilerimiz bu kahramanlık destanını yazarken bu destanlar iyi okunsun diye bu destanı yazdılar. Çünkü kendileri vazifesini yaptı. Ama bu topraklarda özgürlüğümüzü korumak adına yeri ve zamanı geldiğinde yine yüzlerce ve binlerce şehit vermemiz gerekecek. Gazilerimiz seve seve uzuvlarını kaybedecekler. Hayat düzenleri bozulacak ama bu fedakarlıkları sonunda ahiretlerini kazanacaklar. Çünkü şehitlik ve gazilik peygamberlikten sonra gelen bir makam. Bizim kültürümüz ve inancımız böyle. İşte o inançta olan insanlar, o ruhta olan insanlar 15 Temmuz'da bu kahramanlığı bu destanı bir bedel ödeyerek ama karşılığında cenneti alarak ortaya koymuşlardır" şeklinde konuştu.
Bu zamana kadar kapalı spor salonlarında iftar organizasyonları yaptıklarını ve ilk defa bu çadırda iftar etkinliği düzenlendiklerini belirten başkan Turunç, "Burada çok şehit ve gazi verdik. Burası daha sonra adı Şehitler köprüsü olarak değiştirilen Birinci Boğaz Köprüsü. Burada şimdilik 150 kişilik iftar çadırlarımız var. Her gün 150 kişiye iftar veriyoruz. Gerek ailelerimiz, gazilerimiz, gerekirse burayı yakın oturan dostlarımız, komşularımız ve buradan geçen insanlar geliyorlar. Önemli olan buranın ruhunu şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlayarak yaşatmak" ifadelerini kullandı.
İftar yemeğine katılan 15 Temmuz şehidi Murat Akdemir'in annesi Nevra Akdemir, "Güzel bir organizasyon olmuş, onu tekrar yad ettim, tekrar hatırladım. Değişik duygular içerisinde güzel bir iftar geçirdik. Vatandaşların da gelmesi çok güzel olmuş. Camiden ezan okunduğu zaman herkes gelebilir, biraz önce burada kalabalık bir şekilde iftar yaptık çok keyifliydi" dedi.
Darbe girişimi sırasında karşısındaki darbeci tarafından vurularak şehit olan Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, "Buraya ilk gelişim, çok güzel olmuş. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Burası bizim evimiz, burası bizim yurdumuz, burası bizim vatanımız. Biz herkesi bekliyoruz, bütün Türk milleti, buraya yakın herkes gelsin. Burada dualarımızı alsınlar. Herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.
Darbe girişiminde şehit olan Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu da, "Dernek başkanımız İsmail Hakkı Turinç Bey güzel bir organizasyon yapmışlar. Şehit ailelerimiz, yolda kalan vatandaşlar burada iftarlarını açıyorlar. Bizde buraya seve seve geldik, ilk defa burada iftar açtım. Bu ülkenin bekası için 15 Temmuz'da bir can, bir kan verdik, elhamdülillah dimdik ayaktayız. Bu ülkenin bekası için her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız" diye konuştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açılan ateş sonucu yaralanan gaziler İlhami Çil ve Ahmet Alkılıç da kendilerinin burada gazi olmaları nedeniyle verilen iftarın ayrı bir anlam taşıdığını, halkın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - İSTANBUL
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