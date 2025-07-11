15 Temmuz\'da FETÖ\'nün Saldırıları

15 Temmuz Kahramankazan Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, darbe gecesi FETÖ'cülerin camilere dahi ateş açtığını belirterek, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dedikleri sırada kurşuna dizildiklerini, bacağından vurulduktan sonra FETÖ'cü bir komutanın kendisine 'gebermezsin git yat. Kafanı kaldırma vururum' dediğini kaydetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gece Ankara'nın Kazan Akıncı Üssü'nün önüne gidenlerden biri olan 15 Temmuz Kahramankazan Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine o geceyi anlattı. Akın, FETÖ'cülerin camilere dahi ateş açtığını belirterek 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dedikleri sırada kurşuna dizildiklerini aktardı. Ayrıca Akın, bacağından vurulduktan sonra FETÖ'cü bir komutanın kendisine 'gebermezsin git yat. Kafanı kaldırma vururum' dediğini kaydetti.

"Akıncı Üssü'ne vardığımızda bizi gören hainler havaya ateş açtı"

O gün mesaisi bitince köyüne gittiğini belirten Akın, gecenin ilerleyen saatlerinde askeri hareketlilik olduğuna ilişkin bilgi aldığını söyleyerek, "Olayları duyunca köyde duramadım. Kahramankazan'a geldim. Belediye binasının önüne geldim. Ne yapabiliriz diye düşündük. O sırada Cumhurbaşkanımızın anonsunu duyduk. O bize ilham oldu. 'Havaalanlarına, meydanlara halkımızı davet ediyorum' dedi. Akıncı Üssü'ne gidelim dedik. Bir kısmımız Esenboğa Havalimanı'na gitti. Herkes sivil aracıyla ve belediye araçlarıyla yola çıktı. Akıncı Üssü'ne vardığımızda bizi gören hainler havaya ateş açtı" diye konuştu.

"'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırırken vurulduk"

Akıncı Üssü'ne gidenlerin en önünde olduğunu ifade eden Akın, "Şerefli Türk ordusunun içine sızmış FETÖ mensubu hainler, üniforma giyerek bizi asker kılığında karşıladı. Bize sert müdahalede bulundular. İlerleyen saatlerde internete baktık, polis özel harekatın, emniyet binasının, hastanelerin vurulduğu söyleniyordu. Bu haberleri hainlere göstermeye çalıştık ama bir türlü ikna olmadılar. Beyinleri yıkanmış. Böyle bir şeyden haberlerinin olmadığını, oraya yaklaşmamamız gerektiğini söylüyorlar. Biz de orada elimizde Türk Bayrakları ile İstiklal Marşı'nı okuduk. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırırken vurulduk" ifadelerini kullandı.

"O gece karanlığın aydınlığa dönmeyeceğini hissettim"

FETÖ'cülerin Akıncı Camii'ne ateş açtığını kaydeden Akın, "Camiye ateş edildiğini gördük. Bizim kutsalımız; camimiz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız. Camimize ateş ettiler, bunlar kim olabilir acaba diye düşündüm. O gece karanlığın aydınlığa dönmeyeceğini hissettim. Filistin aklıma geldi. Orada yaşananlar aklıma geldi. Biz burada ölmeye ölürüz de çoluğumuz çocuğumuz bundan sonra ne yaşar, ülkemiz ne hale düşer diye aklımdan geçirdim. İlerleyen saatlerde hainlerden birisi geri çekilip ateş emri verdi. Herkesi taradılar. Ben de bacağımdan vuruldum" açıklamasında bulundu.

"FETÖ'cü bir komutan 'gebermezsin git yat. Kafanı kaldırma vururum' dedi"

Vurulduktan sonra yerde yatarken arkasına baktığında yüzlerce yaralı olduğunu gören Akın, o gece Kahramankazan'da 9 şehit ve 92 gazi verdiklerini açıklayarak, "Herhalde buraya gelen herkes öldü dedim. Hainler de ne yapacağını bilemedi, panikledi. Birkaç tanesi elinde silahla kalakaldı. Bir hain benim başıma geldi. Ayağıyla beni dürterek 'neyin var' dedi. 'Ayağımdan vurulmuşum komutanım' dedim. 'İyi gebermezsin git yat. Kafanı kaldırma vururum' dedi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Akın, o gün FETÖ'cü olmayan askerlerin sıcak hava sebebiyle mesailerini erkenden bitirdiklerini aktardı. - ANKARA