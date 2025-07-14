15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesi'nde anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesi'nde anıldı

15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesi\'nde anıldı
14.07.2025 16:28
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Anadolu Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da teşebbüs ettiği darbe girişiminin 9. yıl dönümünde 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazilerini unutmadı.

Anadolu Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da teşebbüs ettiği darbe girişiminin 9. yıl dönümünde 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazilerini unutmadı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte çok sayıda akademik ve idari personel katılım gösterdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için Anadolu Üniversitesi Camii İmam Hatibi Salih Koçyiğit'in okuduğu Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile devam etti.

"15 Temmuz demokrasi bilincinin simgesi haline gelmiştir"

Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının anayasal düzeni hedef alan darbe girişimine karşı halkın demokrasi destanı yazdığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, "O karanlık gece demokrasiye ve milli iradeye yöneltilen darbe girişimi halkın ortak direnciyle engellenmiş, ülkemizin geleceğini karartmak isteyenlere tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi geçit verilmemiştir. O gece toplumun her kesiminden milyonlar kadın erkek, genç yaşlı demeden meydanlara koşmuş, ellerinde bayrak, dillerinde duayla demokrasinin ve milli iradenin yanında yer almıştır. 15 Temmuz, 251 şehidimizin fedakarlığı ve binlerce gazimizin cesaretiyle milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığı dünya tarihinde benzeri olmayan bir direniş olarak hafızalara kazınmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz artık yalnızca bir tarih değil, milletimizin ortak hafızasında yer etmiş, toplumsal birlik ve demokrasi bilincinin simgelerinden biri haline gelmiştir. Bugün 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde aynı duygularla bir kez daha bir araya geliyoruz. Başta şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Program, "15 Temmuz Mehteri ve 15 Temmuz Son Darbe Girişimi" belgesel filmleri gösterimi ile devam etti. Program sonrasında Öğrenci Merkezi fuaye alanına kurulan "Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" adlı fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından ziyaret edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesi'nde anıldı - Son Dakika

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