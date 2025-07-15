15 Temmuz kahramanları Kahramanmaraş'ta yad edildi - Son Dakika
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15 Temmuz kahramanları Kahramanmaraş'ta yad edildi

15 Temmuz kahramanları Kahramanmaraş\'ta yad edildi
15.07.2025 21:57  Güncelleme: 22:15
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Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen programlarla anıldı.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen programlarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikler, akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ile başladı. Onikişubat Parkı'ndan hareket eden kortej, vatandaşların yoğun katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Kortejin ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar, 15 Temmuz şehitlerinin anısına düzenlenen sancak koşusunu ilgiyle takip edildi.

Program çerçevesinde kısa film izletildi, mehter takımı marşlar seslendirdi. Etkinlikler gece boyunca devam ederken kaside ve ilahi ardından Kur'an tilavetiyle birlik ve beraberlik ruhu pekiştirildi. Darbe girişimine karşı milletin kahramanca duruşu Kahramanmaraş'ta yad edildi. Kur'an tilaveti ile katılımcılar 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan dualara 'amin' dedi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Aziz milletimizin sinesinden çıkan bu büyük duruş, sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum coğrafyaların umudu olmuştur. Böyle bir şehrin evladı, bu aziz milletin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bizler de bu sürece omuz veriyoruz. Kahramanmaraş olarak verdiğimiz bu mücadele ilk imtihanımız değildi. 12 Şubat ruhunu içerisinde barındıran, istiklal madalyasını göğsünde şerefle taşıyan bu kadim şehir, bir asır evvel olduğu gibi 9 yıl önce de aynı kahramanlıkla vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için göğsünü siper etti. Her ferdi kahraman olan hemşehrilerimizle birlikte el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise, "Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz Sütçü İmam'ın izinden giderek kurtuluş mücadelesinden aldığı ilham ile bir kez daha tarih yazmıştır. Demokrasimizin yılmaz neferleri olarak sokakları ve caddeleri vatan nöbetine çevirmiştir" diye konuştu. Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da gece yarısı camilerde sela okunacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz kahramanları Kahramanmaraş'ta yad edildi - Son Dakika

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