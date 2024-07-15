İstanbul'da şehit olan polis Serdar Gökbayrak Sakarya'da anıldı - Son Dakika
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İstanbul'da şehit olan polis Serdar Gökbayrak Sakarya'da anıldı

İstanbul\'da şehit olan polis Serdar Gökbayrak Sakarya\'da anıldı

İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında anıldı. Sakarya protokolü, şehidin mezarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Törene Sakarya Valisi, TÜRK-İŞ Genel Başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

15.07.2024 11:28  Güncelleme: 11:32
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İstanbul'da 8 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da bir dizi program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen Serdar Gökbayrak'ın mezarı ziyaret edildi. Sakarya protokolü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken açılan ateş neticesinde şehit düşen Serdar Gökbayrak'ı, Arifiye Hanlı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.

Öte yandan törene, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürlü Selçuk Doğuş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, İstanbul, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da şehit olan polis Serdar Gökbayrak Sakarya'da anıldı - Son Dakika


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