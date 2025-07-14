Şehit Polis Babası: Acımız Taze - Son Dakika
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Şehit Polis Babası: Acımız Taze

Şehit Polis Babası: Acımız Taze
14.07.2025 09:29
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15 Temmuz Darbe Girişiminde Ankara'da şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un babası oğlunun evlilik hayalinin yarım kaldığını belirterek, "Her 15 Temmuz geldiğinde acımız tazeleniyor.

15 Temmuz Darbe Girişiminde Ankara'da şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un babası oğlunun evlilik hayalinin yarım kaldığını belirterek, "Her 15 Temmuz geldiğinde acımız tazeleniyor. Ancak vatan sağ olsun hainlere gereken cevabı aldı" dedi.

Çeşitli illerde görev yapan 3 arkadaş daha sonra Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde birlikte görev yapmaya başladı. Yunus Uğur, ikiz kardeşlerle birlikte İHA- helikopter ve uçak teknisyenliği eğitimi almak için Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na geçici göreve gitti. Yunus Uğur, hemşerileri olan ikiz polis memurları Oruç kardeşlerle birlikte şehadete yürüdü. Yunus Uğur, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit babası Ramazan Uğur, evladını kaybetmenin 9'uncu yılında acının hala çok taze olduğunu söyledi. Acılı baba Uğur, "Bu acı olay sanki dün olmuş gibi. Ben evladımı 1 saniye bile unutmamışım. Hainler, teröristlerin, düşmanın üzerine atılması gereken bombayı evladımın ve arkadaşlarının üzerine atmış. Hainlerine hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum. Acımız çok büyük, dayanılacak gibi değil. 15 Temmuz günü Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit oldu. Stajyer olarak gitmişti ve İHA ile helikopter kursu görüyordu. Mezun olmasına 15 gün kalmıştı ama bu olaylar meydana geldi. Her 15 Temmuz günü o acıları tekrar yaşıyoruz. Sanki dün olmuş gibi hissediyoruz. Onlara lanet okuyoruz, Allah'a havale ettik. Nişanlıydı ve nikah bekleniyordu ama bu olaylar oldu. Allah onlara gün yüzü göstermesin. Ben çocuğumun mürüvvetini göremedim. Biz huzur görmedik, Allah da onların huzurunu kaçırsın. Allah, vatanımıza bir daha böyle belalar göstermesin. Ama vatan sağ olsun. Meydanı hainlere bırakmadık" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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