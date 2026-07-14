Şehit Kübra Doğanay mezarında anıldı - Son Dakika
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Şehit Kübra Doğanay mezarında anıldı

Şehit Kübra Doğanay mezarında anıldı
14.07.2026 13:56  Güncelleme: 14:02
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15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan bomba sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay mezarı başında anıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan bomba sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay mezarı başında anıldı. Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada; "Diğer şehidimiz Cennet Yiğit'le beraber Kübra Doğanay'ın bu memlekete yaptığı kahramanlıklar asla unutulmayacak" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki il protokolü ile birlikte; Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın FETÖ Terör Örgütü mensupları tarafından F-16'larla bombalanması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın Yeşilhisar'daki ailesini ziyaret etti. Burada aile ile görüşen heyet, daha sonra Şehit Doğanay'ın kabrine geçti. Kuranı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından Vali Çiçek ve beraberindekiler Doğanay'ın mezarına karanfil bıraktı.

Açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek; "15 Temmuz'un milletimizin kahramanlık destanı yazdığı, ülkemiz üzerine oynanan oyunları altüst ettiği, milletimizin, devletimizin yürüyüşüne istikametine ket vurmak isteyenleri al aşağı ettiği 15 Temmuz haftasındayız. ve her 15 Temmuz'da olduğu gibi biz şehitlerimize minnettarlığımızı ifade etmek için özellikle Kayseri'nin kahraman evlatlarını 15 Temmuz'da şehit olan Kübra Doğanay kızımızı, özel harekat polisimizi, kahramanımızın önce ailesi Hikmet ablamıza, Harun abimize böyle bir evlat yetiştirdikleri için minnettarlığımızı ifade etmek için Kübra Doğanay'ın mezarındayız. Biz inanıyoruz, biz Müslümanız, Kübra Doğanay'ın ölmediğine Peygamber Efendimizin müjdesiyle 'Şehitlere ölü demeyin' müjdesiyle şu an bizi duyduğuna, gördüğüne iman ediyoruz ve Fatihalar okuduk. Biliyoruz ki biz Kübra ablalarının peşinde daha Kayseri'de yüzlerce, binlerce evladımız var. Birçok çocuğumuza Kayseri'de Kübra isimleri verildi, Cennet isimleri verildi. Çünkü bir diğer şehidimiz Cennet Yiğit'le beraber Kübra Doğanay burada yattıkları sürece ve onların bu memlekete yaptığı kahramanlıklar asla unutulmayacak ve onun da hep kardeşleri bu memlekette yetişen kız evlatlarımız, erkek evlatlarımız örnek alacaklar. Bir 15 Temmuz haftasında daha yani 15 Temmuz'dan bir gün önce hem Hikmet annemize, Harun ağabeyimize böyle bir evlat yetiştirdikleri için Allah razı olsun diyorum. Allah cennetinde kavuştursun diyorum. Minnettarlığımızı şehir olarak, memleket olarak, ülke olarak ifade ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Özel Harekat Daire Başkanlığı, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Kübra Doğanay mezarında anıldı - Son Dakika

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