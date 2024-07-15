Kırıkkale Şehitliği\'nde Vali Makas ve protokol üyeleri şehit polisin kabrini ziyaret etti

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Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Vali Mehmet Makas ve protokol üyeleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini ziyaret ederek, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kırıkkale Şehitliği'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik tarafından yapılan törene il protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve diğer protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Makas ve beraberindekiler, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret etti. Vali Makas ve protokol üyeleri, şehit Yorulmaz'ın amcasına başsağlığı diledi. - KIRIKKALE