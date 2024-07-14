15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevrildi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesine Dolmabahçe'de toplanan onlarca bisikletli 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevirdi. Bakan Osman Aşkın Bak, "O gün tüm dünyaya sadece kendisini yönetecek kişinin, kişilerin ve demokrasi tarafından karar verilebileceğini göstermiştir. O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir" dedi.

15 Temmuz Derneği, Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan etkinlikle onlarca bisikletli Dolmabahçe'den 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevirdi. Dolmabahçe Meydanı'nda toplanan onlarca bisikletli hazırlıklarının tamamlamalarının ardından pedal çevirdi. Dolmabahçe'den Beşiktaş'a ardından da 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne bağlanan bisikletlilerin yolculuğu 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son buldu.

"O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Derneği, Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destansı bir mücadele olan 15 Temmuz ile alakalı olarak bir aktivite gerçekleştirmek üzere buradayız. 15 Temmuz gerçekten milletimizin tüm dünyaya ifade ettiği sadece geleceği ile ilgili ben karara veririm dediği bir gün. O gün tüm dünyaya sadece kendisini yönetecek kişinin, kişilerin ve demokrasi tarafından karar verilebileceğini göstermiştir. O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir. Dolayısıyla aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz Derneği çeşitli etkinliklerle bu süreci devam ediyor. Biz de 15 Temmuz Derneği ile beraber bir aktivite gerçekleştirerek Boğaz Köprüsünden bisikletlerle geçeceğiz. Biz herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Bisiklet çok çevre dostu bir spor dalı ve aktivite. Buradan pedal çevireceğiz. Bütün vatandaşlarımız yarın şehitlerimizi anmaya bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL