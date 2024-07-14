15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevrildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Dolmabahçe'de toplanan onlarca bisikletli, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu etkinlikle 15 Temmuz'un destansı mücadelesini hatırlattıklarını ve Türk milletinin gücünü tanklara karşı gösterdiğini belirtti.

14.07.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesine Dolmabahçe'de toplanan onlarca bisikletli 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevirdi. Bakan Osman Aşkın Bak, "O gün tüm dünyaya sadece kendisini yönetecek kişinin, kişilerin ve demokrasi tarafından karar verilebileceğini göstermiştir. O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir" dedi.

15 Temmuz Derneği, Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan etkinlikle onlarca bisikletli Dolmabahçe'den 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevirdi. Dolmabahçe Meydanı'nda toplanan onlarca bisikletli hazırlıklarının tamamlamalarının ardından pedal çevirdi. Dolmabahçe'den Beşiktaş'a ardından da 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne bağlanan bisikletlilerin yolculuğu 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son buldu.

"O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Derneği, Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destansı bir mücadele olan 15 Temmuz ile alakalı olarak bir aktivite gerçekleştirmek üzere buradayız. 15 Temmuz gerçekten milletimizin tüm dünyaya ifade ettiği sadece geleceği ile ilgili ben karara veririm dediği bir gün. O gün tüm dünyaya sadece kendisini yönetecek kişinin, kişilerin ve demokrasi tarafından karar verilebileceğini göstermiştir. O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir. Dolayısıyla aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz Derneği çeşitli etkinliklerle bu süreci devam ediyor. Biz de 15 Temmuz Derneği ile beraber bir aktivite gerçekleştirerek Boğaz Köprüsünden bisikletlerle geçeceğiz. Biz herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Bisiklet çok çevre dostu bir spor dalı ve aktivite. Buradan pedal çevireceğiz. Bütün vatandaşlarımız yarın şehitlerimizi anmaya bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Demokrasi, 15 Temmuz, Gençlik, Gazze, Spor, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevrildi - Son Dakika


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Gazze için pedal çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement