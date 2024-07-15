15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde, Kocaeli Bağçeşme Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde şehitler dualarla anıldı. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Törene çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

15.07.2024 12:25  Güncelleme: 12:28
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KOCAELİ (İHA) – 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde, Kocaeli Bağçeşme Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde şehitler dualarla anıldı. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

FETÖ/PDY tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında darbe girişiminde şehit olan kahramanları anmak için Bağçeşme Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Bağçeşme Şehitliği'nde gerçekleşen anma programına Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Emniyet Müdürü Faruk Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murad Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, şehit yakınları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için duaların edildiği törende Vali yardımcısı İsmail Gültekin ve protokol tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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