15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 8. Yılında Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 8. Yılında Anma Programı Düzenlendi

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 8. Yılında Anma Programı Düzenlendi

15 Temmuz Hain Darbe Girişimin 8'inci yılında hayatını kaybeden şehitler ve gaziler için İstanbulSaraçhane'de anma programı düzenlendi.

15.07.2024 12:43  Güncelleme: 12:48
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15 Temmuz Hain Darbe Girişimin 8'inci yılında hayatını kaybeden şehitler ve gaziler için İstanbul

Saraçhane'de anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8.yıl dönümünde hayatını kaybeden şehitler ve yaralanan gaziler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası önünde anma töreni gerçekleştirildi. Anma törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, Daire Başkanları, ilçe belediye başkanları katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Her daim uyanık olmalıyız ve bu darbeyi unutmamalıyız ve gelecek nesillere de unutturmamalıyız"

Programda konuşma yapan İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, erkek, kadın, polis, asker tam 251 şehidin olduğunu belirterek, "Binlerce yaralımız vardı değerli arkadaşlar. Üzülerek ifade etmek isterim ki, evet bu mekanda ülkesi için vatanı için belediyesini savunmaya gelen 14 vatandaşımız bu mekanda şehit oldu. Yüzlerce vatandaşımız gene bu mekanda gazi oldu yaralandı. Bu hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bombalandı. Değerli arkadaşlar milletimizin feraseti ve cesareti ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve dik duruşuyla bu hain darbe girişimi engellendi. Cumhurbaşkanımız halkın gücünün üzerinde hiçbir güç yoktur diyerek bu darbe girişimini engel olmuş ve halkımız bu çağrıyla bu hain darbe girişimini engellemiştir. Demokrasisini ve ülkesini sahip çıkmıştır ve bu hain bu topraklarda sonsuza deyin bir daha darbe yapamayacaklarını anlamışlardır. Ama bütün buna rağmen bu kirli oyunlar ülkemiz üzerinde oynanmaya her daim devam edecektir. Bu yüzden bu yüzden millet olarak her daim uyanık olmalıyız ve bu darbeyi unutmamalıyız ve gelecek nesillere de unutturmamalıyız" dedi.

"Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır"

Anma töreninde konuşan İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "1921 Anayasası'nda "Hakimiyet bila kayd-u şart milletindir "der. Bugün yürürlükte olan Anayasamızın 6 maddesinde "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağına anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz, denilerek millet iradesini nasıl kullanacağını çok açık kurallara bağlamıştır" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz her siyaset siyasi görüşten yurtdışımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir"

Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi meclisimizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütü ile karşı karşıya kalındığını söyleyerek, "Düşünün ki, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyen meclisimizi zapt etmeye ele geçirmeye kalkıştılar. Bu amaçla kurumlarımızı, değerlerimizi, vatandaşlarımızı hedef aldılar. Canice, hunharca suçlar işlediler. O gün az önce de ifade ettiğim gibi kahramanca direniş sergileyerek demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkan o günde Aziz milletimiz asil karakterini ortaya koymuş ve gerçekten önemli bir mücadele vermiştir. Az önce ifade ettiğim gibi 15 Temmuz her siyaset siyasi görüşten yurtdışımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Bu aslında güçlü bir demokrasi cephesidir, ortak bir duygu ve irade ile hareket ederek o günün darbecilerine de geçit vermemişlerdir" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim"

Konuşmasının devamında 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkarılmadığını belirten İmamoğlu, "Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanlar darbecilerin önüne açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gerekli özeleştiriyi yapmadıklarını ve yaptıklarının sorumlulukları ile ilgili yeterince milletimize hesap vermediklerini düşünmekteyim. Hepimiz biliyoruz 15 Temmuz'un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı onlarca yılın ürünüdür. Dolayısıyla o onlarca yıla geri dönerek, bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici bir güne acı bir güne ve yüzlerce şehidimizin olduğu bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

"Bir an önce yargı bağımsızlığını hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız"

Yargı bağımsızlığına dikkat çeken İmamoğlu, "Bu ülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, bir an önce milletçe memleketçe kurumlar ve kurallar ülkesi olmak istiyorsak demokrasiyi eksiksiz sağlamakla yükümlüyüz. Bir an önce yargı bağımsızlığını hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. Değerli dostlar Hazreti Ali'nin bize emanet ettiği "Devletin dini adalettir" sözü belki de dünya tarihi var oldukça, en mühim tavsiyelerden birisidir. Ben özellikle ifade etmek isterim ki adaletin tesisi olduğu kurulların ve kuralların kurumunun her aşamasının adaletle düzenlediği bir ortamda biz asla ve asla 15 Temmuz gibi günleri yaşamayız" dedi.

Konuşmaların ardından şehitler ve gaziler için dua edildikten sonra anıta karanfil bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 8. Yılında Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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