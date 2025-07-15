15 Temmuz şehitleri Keçiören\'de anıldı

Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Keçiören Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen anma programına Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Temsilcisi Gazi Kaan Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, mehteran takımı marşlar söyledi, ilçe müftülüğüne bağlı imam hatipler ise Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez"

Programda konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "15 Temmuz demek sadece bir tarih değildir. Bayrağı yere düşürmeyen, azanları susturmayan, milletin iradesine pranga vurmak isteyenlerin yerle yeksan edildiği gecemizin adıdır. Bu gece bizim için şanlı ve şerefli bir günün adıdır. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları gibi bu necip milleti yalnız bırakmamış, Misak-ı Milli sınırlarını bizlere hediye etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bizlerin bu refleksleri damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Şehit analarım, babalarım sizler çok büyük ve kutlu insanlarsınız şu okunan ezanların baş tacısınız. Allah sizden razı olsun. Her zaman sizin hizmetkarınız olmaya da devam edeceğim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

"Her zaman yanınızdayız"

Şehit aileleri ve gazi yakınlarının her daim yanlarında olduğunun altını çizen Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, "Milletimizin maruz kaldığı hain saldırıdan aziz milletimiz zaferle çıkarak darbeyi püskürttü. Vatanımız ve Anadolu coğrafyası uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ebediyete irtihal eden, başta kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlık ve selamet diliyorum. Her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Programın sonunda, şehit ailelerine plaket takdim edilirken, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na da karanfil bırakıldı. - ANKARA