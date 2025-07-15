15 Temmuz şehitleri Menemen'de törenle anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri Menemen'de törenle anıldı

15 Temmuz şehitleri Menemen\'de törenle anıldı
15.07.2025 13:18  Güncelleme: 13:25
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Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Menemen'de tören düzenlendi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Menemen'de tören düzenlendi. Yıldıztepe Şehitliği'nde gerçekleştirilen ilk törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Açıkça ve kararlılıkla söylemek gerekiyor ki; O karanlık geceyi unutmadık, unutturmayacağız! Karanlık gecenin sonunda doğan güneşi de kimsenin karartmasına izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz bir dirilişin adıdır" dedi.

Türk demokrasisinin en önemli kilometre taşlarından olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde, Menemen'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlanan programlar Yıldıztepe Şehitliği'nde gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti, oda ve STK'ların başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"15 Temmuz bir dirilişin adıdır"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dua ile başlayan programda konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün gönlümüzün bir yanında toprağa verdiğimiz evlatlarımızın, anaların gözyaşlarının, babaların sessiz çığlıklarının hüznü var. Diğer yanında ise ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen, ezanı susturmayan, istiklal ve istikbali teslim etmeyen bir milletin destansı direnişi, tertemiz gururu var. Açıkça ve kararlılıkla söylemek gerekiyor ki; O karanlık geceyi unutmadık, unutturmayacağız! Karanlık gecenin sonunda doğan güneşi de kimsenin karartmasına izin vermeyeceğiz! 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değildir. 15 Temmuz, milletin iradesine, onuruna ve geleceğine sahip çıktığı bir dirilişin adıdır! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milyonlar tek yürek oldu! Camilerden yükselen salalar, evlerden taşan dualar, meydanlarda atılan tekbirlerle bu millet bir kez daha şahlandı. ve sonunda: Millet kazandı, hainler kaybetti" dedi.

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ise konuşmasında, "15 Temmuz 2016 günü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün habis ve kirli emellerini gerçekleştirmek için, seçilmiş hükümetimize ve gazi meclisimize karşı gerçekleştirdiği darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokratik bilinci ortaya koymaktadır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam eden tören, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Menemen, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehitleri Menemen'de törenle anıldı - Son Dakika

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