15 Temmuz\'un yıldönümünde birlik ve kararlılık vurgusu

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, demokrasi şehitlerini rahmetle andıklarını belirterek, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Malatya İş İnsanları Platformu, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişiminin yıldönümünde yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi, Fetöcüler tarafından milletimizin geleceğini hedef alan hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin feraseti, cesareti ve inancıyla bertaraf edilmiştir. O gece sokaklara çıkan her fert; demokrasinin, milli iradenin ve bu toprakların satılamayacak kadar kutsal olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamasında 15 Temmuz'un yalnızca bir tarih olmadığını vurgulayan Platform Başkanı Ahmet Özköse, "15 Temmuz'u bir milletin yeniden dirilişi ve kardeşliğinin simgesi olarak görüyoruz. İş dünyası olarak bizler; demokrasinin, istikrarın ve güçlü bir Türkiye'nin en büyük teminatının milli birlik ve beraberlik ruhu olduğunu biliyor ve bu bilinçle çalışıyoruz" dedi.

Özköse son olarak, "Başta demokrasi şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA