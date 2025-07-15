15 Temmuz\'un yıldönümünde Tekirdağ\'da anlamlı tören

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tekirdağ'da da anma etkinlikleri düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen programda, İstiklal Marşı okundu, belgesel gösterimleri yapıldı ve "Sancak Devir Teslim Töreni" gerçekleştirildi. Programa katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un anlam ve önemine vurgu yaptı. Vali Soytürk konuşmasında şunları söyledi:

"Aziz Milletimiz tarih sahnesine çıktığı günden beri hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş, hürriyeti söz konusu olduğunda tüm varlığıyla iradesine sahip çıkmış büyük bir millettir. Türk tarihi bunun şanlı örnekleriyle doludur. İradesini gasp etmeye çalışanlara karşı milletimiz, 15 Temmuz gecesi de demokrasisine, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıktı. Geçmişte Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da bu vatan için toprağa düşenlerin aziz hatıraları ve milli mücadele ruhu o gece bir kere daha dirildi. Milletimizin darbe teşebbüsü karşısında gösterdiği refleksin yekvücut olmasında güçlü bir liderliğin payı çok büyüktür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği, halkın inancını pekiştirmiş ve direnişi başarılı kılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milleti, vatana ve millete olan bağlılığını bir kere daha göstermiş, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmıştır. Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz" dedi.

Sancak devir teslim töreni de vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Programda, milli birlik ve beraberliğe vurgu yapılırken, geçmişten bugüne verilen mücadelenin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Törene Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Karaman, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer ve çok sayıda kurum amiri ile vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ